Premjeras: apie tai bus galima svarstyti, kai dyzelino kaina viršys 2,2 euro

Vis dėlto, Mindaugas Sinkevičius kartoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo.
„Kol kas nėra indikacijų, kad reikėtų inicijuoti fiskalines priemones. Finansų ministerijos vertinimu, jos svarstytinos inicijuoti, kai dyzelino kaina degalinėse galėtų viršyti 2 eurus ir 20 centų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Anksčiau ministras pirmininkas yra sakęs, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką Vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, o prireikus būtų svarstoma darkart įvesti laikiną akcizo sumažinimą dyzeliui, galiojusį balandžio–birželio mėnesiais.
„Panaši logika vyrauja ir šiuo metu rengiantis galimiems scenarijams“, – teigė M. Sinkevičius.
Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys trečiadienį teigė, jog dabar yra „išsigrynintos“ mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jų naudoti kol kas nėra pagrindo. T. Valys sakė, kad viena iš priemonių būtų akcizo kurui mažinimas.
Įsiplieskus konfliktui Artimuosiuose Rytuose balandžio viduryje Lietuvoje dviem mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas. Sprendimą dėl to priėmė buvusi Vyriausybė.
Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius JAV ir Irano susitarimus, situacija kuriam laikui stabilizavosi, tačiau atsinaujinus apšaudymams laivyba Hormuzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo.
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje ketvirtadienį siekia 2,016 euro už litrą, o vidutinė benzino kaina – 1,765 euro.
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