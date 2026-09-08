Premjeras: mes tikrai laisva ranka to neleisime

Pasak premjero, tokie kroviniai nebus „laisva ranka“ praleidžiami per Klaipėdos uostą.
„Tema yra, sakyčiau, ne vien Lietuvos kaip valstybės, šiuo atveju kalbame apie tris valstybes – Latviją, Estiją ir Lietuvą. Vakar kaip tik po darbo bendravau su Latvijos ministru pirmininku, jis irgi kėlė šią temą ir konsultavomės telefonu, kokia galėtų būti atsakomoji reakcija į Rusijos pusės norą ir gabenti rusiškus grūdus, ir gabenti galimai grūdus, kurie sumaišyti su pavogtais Ukrainos grūdais“, – žurnalistams antradienį Klaipėdoje sakė M. Sinkevičius.
„(Grūdų – BNS) transportavimo problematika čia tokia aštri, kad, matyt, nusitaikyta neatsitiktinai į Baltijos jūros uostus, į mus, o mes, savaime suprantama, kad tikrinsime, žiūrėsime ir laisva ranka to krovinio nepraleisime“, – pridūrė jis.
Paviešinus informaciją apie galimą okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitą per Baltijos šalis ir Lietuvą, premjeras sako, jog Vyriausybė palaiko Ukrainą ir nėra suinteresuota Rusijos grūdų krova.
„Mes tikrai laisva ranka neleisime mūsų uosto infrastruktūra, geležinkeliu naudotis taip, kad paskiau kiltų abejonių, nes į mus žiūri ir mūsų partneriai Ukrainoje, kaip mes elgiamės“, – Klaipėdoje sakė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pirmadienį nurodė Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitu gabenamų grūdų – ne tik pašarinių, bet ir maistinių – kilmės tyrimus.
VMVT uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Tarnyba pirmadienį BNS tvirtino daugiau mėginių neėmusi.
„Pasitelksime Maisto ir veterinarijos tarnybą ir natūralu, kad norime pasitikrinti ir įsitikinti, ar gabenamas krovinys, kurio kiekiai Lietuvos mastu nėra dideli, turbūt Latvijai yra didesni iššūkiai, įsitikinti, genetiniais tyrimais ištirti grūdų kilmę“, – sakė M. Sinkevičius.
Savo ruožtu K. Mažeika kartojo, jog visos Baltijos šalys turi tikrinti tiek pašarinių, tiek maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę.
„Siekiame, kad jie būtų tikrinami ne Klaipėdos uoste, o pasienyje (su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija – BNS), taip atlaisvinant uostą lietuviškiems Lietuvos ūkininkų grūdams, kad būtų kuo daugiau jų eksportuojama, nes tai yra prioritetas ir atsakymai į klausimus apie kitus neaiškius grūdus turi būti atsakyti pasienyje, o ne Klaipėdos uoste“, – teigė ministras.
Anot jo, svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik importuojamiems grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių – aliejus.
„Taip pat kalbėsimės, nes lygiai taip pat tai yra maisto produktas (aliejus – BNS) ir Europos Sąjungoje yra išimtis maisto produktams tiek žaliaviniams, tiek ir perdirbtiems, ir mūsų tikslas dabar – ieškoti to bendro sutarimo, kad ir jiems būtų taikomi tyrimai“, – sakė K. Mažeika.
Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, jog rusiškų grūdų nebūtų Klaipėdos uoste, jei jų nekrautų krovos kompanijos: „Grūdai yra nesankcionuota prekė, tačiau tai nereiškia, kad galima pasileisti plaukus ir nieko nedaryti.“
„Lietuvos geležinkeliai“ negali nevežti (rusiškų ir baltarusiškų – BNS) grūdų, nes visa Europos Sąjungos teisinė bazė, Pasaulio prekybos organizacijos nustatyti reikalavimai neleidžia nevežti grūdų, kai jie yra dar nesankcionuoti“, – teigė J. Taminskas.
Ministro atstovas Viktoras Jakovlevas vėliau BNS patikslino, kad atsakomybė dėl rusiškų grūdų gabenimo per Lietuvą pirmiausia tenka verslui, eksportuojančiam grūdus ir užsakančiam uosto krovos bei geležinkelių paslaugas.
Kaip rašė BNS, prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį paragino ieškoti sprendimo, kad Rusija neišnaudotų Lietuvos ir kitų ES šalių Baltijos jūros uostų grūdų eksportui.
Problema iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus, todėl pastarieji stovi sandėliuose, o ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą.
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