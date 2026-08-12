Premjeras: pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10 proc.

„Vyriausybė planuoja sparčiau indeksuoti pensijas. Turbūt, kad toks automatinis indeksavimas reikštų pensijų kilimą apie 10 proc. Aš asmeniškai galvoju, kad tas kilimas, panaudojant „Sodros“ biudžeto perviršį, galėtų būti ir didesnis nei 10 proc.“ – trečiadienį žurnalistams Karmėlavoje sakė premjeras.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5 proc. augimą.
Tiesa, Vyriausybės narė tikisi, jog bus panaudotas „Sodros“ perviršis ir pensijos kitąmet didės mažiausiai 10 proc.
Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie „Sodros“ rezervo panaudojimą nėra kalbama, esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės „finansinė pagalvė“.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas yra pasiūlęs, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti pensijoms kasmet didinti, o dėl konkretaus lėšų dydžio spręstų Vyriausybė.
Tiesa, anksčiau su prezidentu susitikęs premjeras M. Sinkevičius žurnalistams sakė, jog norėtų, kad mažiausia „Sodros“ biudžeto perviršio dalis, kurią kasmet reikėtų skirti pensijų indeksavimui, būtų 15 proc.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius vėliau teigė, jog G. Nausėda tai laikytų labai geru kompromisu. Finansų ministras Taurimas Valys savo ruožtu nebuvo užtikrintas dėl tokio sprendimo ir teigė, jog tai gali turėti neigiamą poveikį Lietuvos fiskalinei politikai.
Vėliau T. Valys teigė, kad tokie svarstymai turėtų vykti krizių atvejais.
ELTA primena, jog šiemet senatvės pensijos vidutiniškai augo 12 proc. – taip buvo numatyta Seimo priimtame 2026 m. biudžeto projekte.
Naujausi komentarai