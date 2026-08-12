Premjeras: reikia mažinti biurokratiją gynybos pramonei

„Stiprinant Lietuvos saugumą būtina ne tik patiems investuoti į gynybos pramonę, bet ir neapsunkinti jos plėtros pertekliniu biurokratiniu reguliavimu ir siekti, kad kuo daugiau produkcijos ir ekonominės vertės būtų sukuriama Lietuvoje. Poreikiai auga ne tik mūsų šalyje, bet ir regione bei pasaulyje, todėl gynybos pramonė turi būti suvokiama kaip svarbi ne vien Lietuvos aprūpinimui, bet ir eksportui“, – pranešime teigė M. Sinkevičius.
Trečiadienį įvyko darbo grupės Nacionalinės gynybos pramonės plėtrai skatinti ir koordinuoti posėdis.
Posėdyje akcentuotas poreikis į vystymo ir tiekimo grandines kuo plačiau įtraukti Lietuvos įmones, siekiant ne tik daugiau saugumo, bet ir šalyje kuriamos ekonominės vertės auginimo ir technologinių kompetencijų plėtros, teigiama Vyriausybės pranešime.
Posėdyje aptarta svarbiausių projektų eiga, reguliacinė aplinka skatinant investicijas į gynybos pramonę, ministerijų bendradarbiavimo klausimai.
Premjeras pabrėžė ministerijų ir kitų institucijų partnerystės būtinybę, didinant projektų įgyvendinimo spartą nuo pradinės iniciatyvos iki jų finalizavimo ir galutinio produkto sukūrimo.
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