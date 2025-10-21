Premjerė apie algas: kolektyvinius įsipareigojimus privalome išpildyti

„Taip, kaip yra sutarta kolektyvinėje sutartyje, tokius įsipareigojimus mes ir išpildysime“, – antradienį žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė.
Pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėlto, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas antradienį teigė, kad kol kas Vyriausybės planuose numatytas 5 proc. mokytojų algų augimas.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vertinimu, tokiu būdu yra laužoma kolektyvinė sutartis. Profsąjunga siūlo alternatyvą: didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.
Premjerė sako, kad švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė šiuos klausimus aptars susitikusi su švietimo bendruomene.
„Mes matome daugiau didėjimą palaipsniui, kad ir nuo sausio ir nuo metų vidurio (didėtų – ELTA), bet ministrė susitiks su švietimo bendruomene ir aptars šitą klausimą“, – komentavo Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbta anksčiau, premjerė I. Ruginienė pirmadienį teigė su švietimo bendruomene ieškosianti sprendimų, tačiau pripažino, kad trimečio biudžeto perspektyvoje pinigų pedagogų algų kėlimui – trūksta. Į tai, kad biudžetas yra įtemptas, atkreipia dėmesį ir finansų ministras. Anot jo, trūkstamų lėšų mokytojų atlyginimams būtų galima rasti peržiūrėjus kitus biudžeto prioritetus.
LŠMPS pirmininkas sako – jei nebus rastas bendras sutarimas, bus svarstoma dėl protestų, įskaitant streiką.
