Premjerė atskleidė Vyriausybės ketinimus dėl valstybės paskatos pensijų kaupimui ir anuitetų

„Tikrai Vyriausybė nežada rengti projekto šiuo klausimu. Šiandien yra svarbiausia pergyventi tą pereinamą dvejų metų laikotarpį“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį teigė premjerė.
„Negalima pirmosiose įgyvendinimo minutėse arba dienose reformos staiga vėl imti ir keisti ir sistemą pastatyti nuo kojų ant galvos“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas BNS patvirtino, kad premjerė taip komentavo siūlymus naikinti valstybės paskatą ir anuitetus.
I. Ruginienė kartojo, kad dvejus metus bus stebima, kaip gyventojai, kaupiantys antrojoje pakopoje, elgsis toliau.
„Tai, ką svarbiausia padarėme pristatydami ir įgyvendindami reformą, – suteikėm žmogui kiekvienam pasirinkimo laisvę. Šiandien turbūt turime praeiti tuos dvejus metus ir išsikristalizuoti, kas tą pasirinkimą padarys, nes natūralu, kad vieni nepasitiki sistema – 40 proc. priėmė savo sprendimą. Kiti galbūt dar abejoja, treti kaip tik ateina ir pasirašo naujas sutartis“, – tvirtino premjerė.
Jos teigimu, suprantant įvairius jausmus ir iniciatyvas labai svarbu išbūti pereinamąjį laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės.
Demokratė Jekaterina Rojaka sako, kad valstybės paskatos naikinimas būtų kontrolinis šūvis sistemai ir pasitikėjimui pensijų kaupimu.
Seimo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui Algirdui Sysui siūlant naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad panaikinus anuitetų prievolę, kaip siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, reikėtų svarstyti, ar tokiu atveju valstybė turėtų prisidėti skatinamąja įmoka.
BNS rašė, kad pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkstančių.
Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje.
Iki šiol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.
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