Premjerė dėl užsitęsusio chaoso Baltarusijos pasienyje: kreipsimės į Minską

„Ultimatumo (iš vežėjų pusės – BNS) tikrai negirdėjau, bent jau tikrai nebuvo išreikštas. Bet vakar Vidaus reikalų ministerijoje buvo toks susitikimas su transporto organizacijomis ir šiandien yra nuspręsta, kad bus kreiptasi į Baltarusiją susitariant, kad lietuviški vilkikai galėtų grįžti atgal namo“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Tas procesas jau dabar vyksta, susitarimas vyksta, tai žiūrėsime, kokie bus rezultatai, ir dėsime visas pastangas, kad Lietuvos vilkikai grįžtų namo. Tačiau pati siena liks uždaryta“, – pridūrė ji.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ antradienį dar kartą kreipėsi į premjerę prašydama skubiai spręsti situaciją Lietuvai praėjusią savaitę nusprendus mėnesiui uždaryti du likusius pasienio punktus su Baltarusija.
Tuo metu Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad svarstoma, kaip padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą.
„Taip pat galvojame, kaip padidinti pralaidumą (...), aišku, atsiranda ribojimai iš Baltarusijos pusės, kurie neleidžia judėti toms mašinoms per Baltarusijos teritoriją, tai tikrai ieškosime (sprendimų – BNS), kalbėsime su vežėjais“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė V. Kondratovičius.
Anot jo, per Medininkų punktą galėtų būti įleidžiama apie 200 vilkikų per parą, o šiuo metu kelis kartus mažesnį įvažiuojančių jų skaičių ministras įvardija kaip galimą Baltarusijos sabotažą.
„Neturiu skaičių (...), bet galbūt 34 lietuviškus vilkikus įleido Baltarusijos pusė. Tikėtina, kad gali būti iš jų pusės koks nors sabotažas šiuo atveju. Reikia pažiūrėti, kokios paskirties tai vilkikai (...), bet pasienio pajėgumai yra 10 kartų didesni (...), tai aš manyčiau, 200 (Lietuvos vilkikų – BNS) per dieną tikrai galima įleisti“, – aiškino V. Kondratovičius.
Pasak ministro, Vyriausybės sprendimas mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija sušvelnintas nebus, tačiau jis užsiminė apie papildomas galimybes tiems, kam jau taikoma išimtis.
„Mes kalbame tik apie mūsų transporto priemonėms, piliečiams arba tiems asmenims, kurie gali atvažiuoti į Lietuvą, papildomų galimybių sudarymą įleisti į Lietuvą, bet apie kažkokius sušvelninimus tikrai nekalbame“, – teigė V. Kondratovičius.
