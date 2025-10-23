Premjerė: kitų metų biudžeto korekcijų turbūt dar bus daugiau

Ministrė pirmininkė teigia laukianti suinteresuotų asmenų pastabų.
„Jeigu kažkas mato, kad techniniame lygmenyje yra susiderėta ne dėl tų skaičių arba procesas vyksta ne tokia linkme, kokia reikia, visada prašau, kad man signalizuotų. Susėdame, kalbamės ir darome sprendimus. Tą darysime, pavyzdžiui, su švietimo darbuotojais, taisysime tam tikrus elementus ir to taisymo turbūt dar bus daugiau“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo komentuodama kitąmet suplanuotus asignavimus krašto apsaugai, dėl kurių kilo premjerės ir Dovilės Šakalienės ginčas, pasibaigęs krašto apsaugos ministrės pasitraukimu.
D. Šakalienė trečiadienį feisbuke paskelbė derybų dėl kitų metų biudžeto dokumentus, kad pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
D. Šakalienės duomenimis, gynybos biudžetas iki 5,38 proc. BVP skubiai padidintas spalio 14 dieną, po Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) įvykusio susitikimo su nuomonės formuotojais.
Tokį buvusios ministrės poelgį neatsakingu pavadinusi I. Ruginienė pabrėžė, jog asignavimai gynybai iki 5,38 proc. padidinti tam biudžeto dėliojimo metu radus papildomų lėšų.
„Paprastai atidėjus visoms sritims bazinius poreikius, tuomet iš prieaugio padalini toms sritims, kurių išvengti negali, tai yra įstatymų numatyti indeksavimai. Tada pasižiūri, koks tas yra pinigų likutis ir kiek tu maksimaliai gali perdėti į ypatingai kritiškai svarbias sritis. Taip ir atsirado 5,38 proc., (...) būtent toks skaičius, nes tiek yra prognozuojamas surinkimas kitų metų biudžete ir tai yra labai normalus procesas“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę KAM surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, tačiau teigė, kad sprendimas atleisti D. Šakalienę brendo seniau.
2026-ųjų biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos bei rekordinės – 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) išlaidos gynybai.
Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
