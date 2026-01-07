Premjerė: pagaliau kiekvienas kaupiantysis gali laisvai apsispręsti

„Metai prasidėjo labai intensyviai, su daug įvykių ir pirmas, vienas iš tokių svarbiausių įvykių, iškeliančių nemažai diskusijų (...) yra prasidėję apsisprendimo metai, – tai antros pensijų pakopos pokyčiai“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė reformą inicijavusi Inga Ruginienė.
„Labai tikiuosi, kad tas pokytis, kurio laukė nemažai gyventojų, pagaliau leis gyventojams pajusti tą realią teisėkūros pasikeitimo naudą“, – pridūrė ji.
Premjerė pažymėjo, kad „pagaliau“ kiekvienas kaupiantysis gali laisvai apsispręsti, ar atsiimti sukauptas visas ar dalį lėšų, arba visiškai pasitraukti iš pensijų fondų.
„Raginu neskubėti – nepabėgs apsisprendimo galimybė tiek išeiti, tiek pasilikti. Tam turime du metus pereinamojo laikotarpio ir tie, kas abejoja, turi laiko pasikonsultuoti, pasitarti ir padaryti galutinį sprendimą“, – teigė premjerė.
I. Ruginienės teigimu, dabar ne tik leidžiant gyventojams laisvai apsispręsti, bet ir panaikinus automatinį įtraukimą į sistemą, žmonės turės „daug lankstesnes sąlygas valdyti savo investicijas“.
BNS rašė, kad 2024 metų pabaigoje tuometinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė esanti pasiryžusi keisti pasitraukimo iš antros pakopos pensijų fondų tvarką ir suteikti laisvės gyventojams patiems pasirinkti, kur jie norėtų investuoti atsiimamas lėšas.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas ir kiti rinkos dalyviai BNS sakė, kad kaupiantieji aktyviai domisi galimybėmis iš jų trauktis, pasiimti lėšų arba kaupti toliau, tačiau aiškių tendencijų kol kas įžvelgti negalima.
Nauja tvarka įsigaliojo sausio 1-ąją: atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, per dvejų metų langą sukauptas lėšas, išskyrus valstybės įnašą, galės atsiimti bet kuris kaupiantysis. Be to, bet kiek kartų galima laikinai stabdyti įmokų mokėjimą.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 20–40 proc. dalyvių, o į ekonomiką bus įlieta apie 1,2 mlrd. papildomų eurų. „Sodra“ prognozuoja, kad jai grįš apie 550 mln. eurų.
