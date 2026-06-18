Premjerė: pokalbiai su Kinija vyksta

„Šiandien kol kas vyksta pokalbiai ir konkretūs veiksmai nėra daromi“, – Seime atsakydama į parlamentaro Žygimanto Pavilionio klausimą ketvirtadienį sakė ministrė pirmininkė.
Ji nei patvirtino, nei paneigė Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko Remigijaus Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą.
I. Ruginienė pabrėžė, kad Vyriausybė įgyvendina jos programoje įrašytą siekį atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija iki tokio lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse.
Pasak jos, Lietuva nesiekia draugauti su Kinija, bet diplomatinis atstovavimas padėtų išspręsti praktines dvišales problemas, pavyzdžiui, dėl piliečių keliavimo.
Kaip skelbė BNS, ginčas tarp Pekino ir Vilniaus įsiplieskė 2021 metų rudenį, kai Lietuva leido Taivanui sostinėje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
Pekinas tame įžvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.
Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio, pervadino savo ambasadą Lietuvoje „Laikinojo reikalų patikėtinio biuru“, atitinkamai vadino ir Lietuvos atstovybę Pekine.
Atsisakiusi pripažinti tokio pobūdžio atstovybes, Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, siekusiems akredituotis „Laikinojo reikalų patikėtinio biure“ darbuotojais.
Dėl to nuo praėjusių metų gegužės Lietuvoje nebeliko nė vieno Kinijos diplomato.
R. Motuzas trečiadienį „Žinių radijui“ sakė, kad Lietuva su Kinija jau yra sutarusi dėl konsulinės pagalbos teikimo, tolesnių derybų į Vilnių kažkada turėtų atvykti Pekino atstovas.
URM sako negalinti patvirtinti apie Vilniaus nuolaidas Pekinui derybose dėl santykių atkūrimo
Užsienio reikalų ministerija (URM) ketvirtadienį pareiškė negalinti patvirtinti URK pirmininko R. Motuzo teiginio, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą.
„Šiuo metu yra vykdomas dialogas su Kinijos Liaudies Respublika, derybos yra jautrioje stadijoje, dėl to proceso eigos URM šiuo metu komentuoti negali“, – BNS perduotame komentare nurodė ministerija.
URM teigia vykdanti dialogą su Kinijos užsienio reikalų ministerija dėl diplomatų akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų ir galimybių.
„Lietuva yra pateikusi konkrečius pasiūlymus dėl diplomatinių atstovybių veiklos atkūrimo ir išlieka atvira dialogui, vadovaudamasi tarptautine teise, įprasta diplomatine praktika ir nacionaliniais teisės aktais“, – rašoma komentare.
Be kita ko, URM pabrėžia, jog vadovaujasi Vyriausybės programoje įtvirtintu tikslu siekti diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo iki tokio lygio, koks galioja kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse.
„Tai yra sudėtingas ir laiko reikalaujantis procesas, kuriam būtinos abiejų valstybių pastangos ir abipusis susitarimas. (...) Ministerija pabrėžia, kad Lietuva laikosi vienos Kinijos politikos, nepripažįsta Taivano nepriklausomybės ir nėra užmezgusi su juo diplomatinių santykių, kaip numatyta 1991 metų bendrame pareiškime su Kinija“, – aiškino ministerija.
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