Prezidentas apie savivaldybių finansavimą: galėtumėme suteikti papildomas galimybes

„Bet kuriuo atveju, manau, kad savivaldybės tikrai nusipelno didesnio vaidmens. Finansiniai resursai, kurie yra perskirstomi per centrą ir per savivaldybes, jų proporcija turėtų keistis savivaldybių naudai. Šiuo tikslu mes tikrai manome, kad yra verta atidaryti naują diskusijų puslapį dėl savivaldybių galimybių skolintis“, – antradienį žurnalistams Akmenėje teigė G. Nausėda.
„Tam tikrą savivaldybių skolinimosi langą esame atidarę šiek tiek anksčiau, susiejus jį su Europos Sąjungos finansiniais projektais, tačiau tikrai manau, kad galėtumėme eiti ir toliau. Atsiperkantys projektai, ypač, kuriuos finansuoja tarptautinės finansų institucijos, jau yra tam tikras kokybės ženklas ir įvertindami tai galėtumėme atverti šiek tiek papildomų galimybių savivaldybėms skolintis, nerizikuodami šalies finansiniu stabilumu“, – tęsė prezidentas.
Jo teigimu, savivaldybėms, perėmusioms daugiau funkcijų iš centrinių valdžios institucijų, nenumatomas papildomas finansavimas.
„Labai daug klausimų yra susiję su tuo, kad funkcijos savivaldybėms yra perduodamos, tačiau finansavimas neskiriamas“, – sakė šalies vadovas.
„Nesvarbu, kokią sritį mes bepaimtumėme, ar kelių būklę, ar energetikos sektorių, švietimą, labai dažnai einama lengviausiu keliu, kuomet centrinės valdžios institucijos tiesiog atiduoda tam tikrą funkciją, tačiau finansavimo požiūriu elgiamasi nevisiškai sąžiningai savivaldybių atžvilgiu“, – teigė jis.
Anot prezidento, turi būti siekiama tolygaus investicijų skatinimo visuose regionuose, nesirenkant tik laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) ar pramonės parkų.
„Tikrai labai svarbu, kad savivaldybės turėtų galimybę pritraukti užsienio investicijas ir čia tikrai norėčiau išreikšti tam tikrą pageidavimą, kad „Investuok Lietuva“ organizacija (…) vis dėlto neitų lengviausiu keliu, dažnai nukreipdama potencialias investicijas į tuos LEZ‘us (laisvąsias ekonomines zonas – ELTA) arba tuos pramonės parkus, kurie ir taip gali pasigirti pakanakmai dideliu sėkmės lygiu“, – sakė G. Nausėda.
„Manau, kad tikrai nemažai investicijų ateitų ir į regionus, tokius kaip Akmenė, nes čia yra daug privalumų, kurių galbūt galima nerasti kituose LEZ‘uose“, – tęsė jis.
Antradienį prezidentas lankosi Akmenės rajono savivaldybėje.
Seimui priėmus sprendimą, savivaldybėms nuo 2023 m. leidžiama lanksčiau skolintis, siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) finansuojamus projektus.
