Prezidentas dėl naujo ES biudžeto: jis turi atspindėti visiškai pasikeitusią saugumo realybę

„Susitikime daug dėmesio skyrėme būtent 2028–2034 metų ES daugiametei finansinei perspektyvai ir programai. Sutinkame, kad dėl jos turime siekti susitarimo dar šiais metais – iki jų pabaigos“, – po susitikimo su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininku Antonio Costa (Antoniju Košta) trečiadienį Vilniuje žurnalistams sakė prezidentas.
Jis pabrėžė, kad nauji Europos iššūkiai negali būti sprendžiami silpninant tai, „kas jau dešimtmečius stiprina Europos Sąjungą“ – Sanglaudą, Bendrąją žemės ūkio politiką ir valstybių konkurencingumą.
„Lietuvai ypač svarbu, kad būsimas biudžetas atspindėtų visiškai pasikeitusią saugumo realybę“, – teigė prezidentas.
„Rytinės Europos Sąjungos valstybės patiria tiesioginį Rusijos karo ekonominį ir saugumo poveikį. Susiduriame su didesnėmis investavimo sąnaudomis, papildomais kritinės infrastruktūros apsaugos poreikiais, nuolatinėmis hibridinėmis atakomis, todėl rytinio Europos Sąjungos flango stiprinimas turi būti aiškiai matomas ir būsimame Europos Sąjungos biudžete“, – pridūrė šalies vadovas.
Anot prezidento, taip pat reikia didinti finansavimą Europos gynybai, kariniam mobilumui ir strateginės infrastruktūros apsaugai.
EVT pirmininkas taip pat pažymėjo, kad susitarimas dėl naujo ES biudžeto turi būti pasiektas šiemet.
„Kad užtikrintume, jog nenutrūktų Europos Sąjungos finansavimas mūsų ūkininkams, verslams, studentams, kitiems paramos gavėjams 2028 metams, turime pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos“, – Prezidentūroje kalbėjo A. Costa.
„Kitas biudžetas turi atspindėti šių sudėtingų laikų, kuriuose gyvename, poreikius. Konkurencingumas, pramonės pertvarka, gynyba, saugumas ir strateginis atsparumas turi būti pačiame viso to centre“, – pridūrė jis.
Pasak EVT pirmininko, naujasis biudžetas ir toliau turi remti sanglaudos bei žemės ūkio politiką: „Siekiant rasti pusiausvyrą tarp tradicinių prioritetų ir atsako į naujus iššūkius, biudžeto struktūra ir išlaidų kategorijos atrodys visiškai kitaip nei ankstesniuose biudžetuose.“
„Visą tai turime finansuoti neviršydami turimų ribotų išteklių, būtent todėl subalansuotas ir ambicingas vadinamųjų naujų nuosavų išteklių, naujų Europos Sąjungos pajamų šaltinių paketas bus esminė bendro susitarimo dalis“, – Vilniuje teigė A. Costa.
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