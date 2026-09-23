Prezidentas: Lietuva gali tapti „Palantir“ technologijų centru NATO rytiniame flange

Kaip trečiadienį pranešė Prezidentūra, G. Nausėda Jungtinėse Valstijose susitiko su bendrovės „Palantir Technologies“ bendraįkūrėju ir vadovu Alexu Karpu.
Susitikime aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityje bei Lietuvos potencialas tapti „Palantir“ regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui.
Šalies vadovas pabrėžė, kad jau dirbanti „Palantir“ komanda Lietuvoje ir bendrovės bendradarbiavimas su Lietuvos gynybos sektoriumi sukuria tvirtą pagrindą tolesnei plėtrai.
„Lietuva turi ambiciją būti ne tik pažangių technologijų naudotoja, bet ir vieta, kur jos kuriamos, išbandomos ir pritaikomos realiems gynybos poreikiams. Matome potencialą Lietuvai tapti stipriu „Palantir“ centru Baltijos šalims ir visam NATO rytiniam flangui su Lietuvoje kuriamomis gynybos technologijomis. Lietuvoje išbandyti bendri sprendimai galėtų būti pritaikomi ir kitose NATO valstybėse“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
Susitikime aptartos galimybės Lietuvoje plėsti „Palantir“ inžinerijos, produktų diegimo ir verslo vystymo pajėgumus. Taip pat kalbėta apie Lietuvos, kaip pažangių gynybos technologijų bandymų ir vystymo aplinkos, potencialą, pasitelkiant glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos ir sąjungininkų pajėgomis.
„Palantir“ Lietuvoje veikia nuo 2022 metų. Bendrovės komanda Lietuvoje šiuo metu aptarnauja klientus Baltijos regione.
Tuo metu kartu su prezidentu į Jungtines Valstijas išvykusi pirmoji ponia Diana Nausėdienė Niujorke dalyvavo aukšto lygio renginyje „Pasaulis 2026 m.: stabilumo paieškos neapibrėžtumo laikais. Patirčių mozaika“ (angl. „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty – Mosaic of Experiences“), kurį kartu su kitomis pirmosiomis poniomis ir ponais organizavo Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska.
Kalbėdama apie neapibrėžtumo priežastis, D. Nausėdienė pabrėžė, kad jos slypi ne tik išorinėse grėsmėse – karuose, autoritariniuose režimuose ar sparčiai besikeičiančiose technologijose. Pasak pirmosios ponios, ne mažiau svarbu tai, kas vyksta „žmonių ir visuomenių mąstyme“.
„Kai kalbame apie neapibrėžtumo laikus, pirmiausia galvojame apie konfliktus ir karus, diktatūras ir autoritarinius režimus, sparčiai besikeičiančias technologijas. Tačiau pats neapibrėžtumo šaltinis ir skirtingų jėgų taikinys yra mūsų protas – mūsų suvokimas, tikrovės supratimas, vertinimas, išvados ir tolesnės reakcijos. Mes – niekas kitas – patys kuriame ir dauginame neapibrėžtumą, griaudami tikrumo pamatus – etiką, jos pagrindinius principus, socialinius susitarimus ir asmenų socialinę ar teisinę atsakomybę“, – teigia D. Nausėdienė.
D. Nausėdienė pabrėžė, kad tokioje terpėje ima stiprėti autoritarizmo patrauklumas.
„Neapibrėžtumo laikai augina diktatūras. Žmonėms natūralu ieškoti ko nors stabilaus: tvirtos rankos, griežto žodžio, autoriteto, kuris nuspręstų ir veiktų už juos. Tačiau tai yra didžiausia klaida, nes pati diktatūros prigimtis bet kurioje visuomenėje kuria nuolatinį nestabilumą ir vis didesnį neapibrėžtumą pasaulyje“, – kalbėjo pirmoji ponia.
D. Nausėdienė pristatė Lietuvos patirtį, pabrėždama, kad šalies kelias iš sovietinės okupacijos į demokratiją buvo grindžiamas laisve, žmogaus orumu, inovacijomis ir atsakomybe. Pasak pirmosios ponios, Lietuvos patirtis rodo, kad laisvė, gerovė ir humanizmas nėra savaime suprantami dalykai.
„Lietuva, prieš tris dešimtmečius išėjusi iš geležinės uždangos šešėlio, greitai išmoko, kad laisvės, klestėjimo ir humanizmo galimybių langas yra trapus. Ir mes išmokome, kad kartu su sėkme atsiranda grėsmės jausmas“, – sakė D. Nausėdienė.
D. Nausėdienė taip pat atkreipė dėmesį į Ukrainą, pažymėdama, kad diktatorių pradėti konfliktai galiausiai dar labiau didina nestabilumą.
„Diktatoriai pradeda konfliktus ir karus, siekdami nuslėpti savo silpnumą. Tačiau taip jie tampa dar silpnesni, nes nebegali sustabdyti jų sukurtų karų. Jie nebegali išspręsti didžiulių socialinių, aplinkosaugos, ekonominių ir tarptautinių problemų – disbalanso, kurį patys ir sukūrė“, – teigė D. Nausėdienė.
Pirmosios ponios teigimu, visuomenės atsparumas neatsiejamas nuo gebėjimo pasitikėti vieniems kitais, mokytis, prisitaikyti ir veikti kartu, o spartus ekonomikos augimas negali būti kuriamas socialinio teisingumo sąskaita.
Renginyje valstybių vadovų sutuoktiniai dalijosi savo šalių patirtimis, kaip neapibrėžtumo sąlygomis išsaugoti visuomenių sanglaudą, orumą, pasitikėjimą ir gebėjimą veikti kartu.
Renginys surengtas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-osios sesijos metu, tęsiant Kyjive vykusiame šeštajame pirmųjų ponių ir ponų aukščiausio lygio susitikime pradėtą pokalbį apie visuomenių atsparumą.
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