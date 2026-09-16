 Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

Prezidentas: turime „perlaužti“ šitą tendenciją

„Ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“
2026-09-16 12:40
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį paragino „perlaužti“ ydingą krašto apsaugos sistemai tenkančių lėšų panaudojimo kultūrą, kai didesnė dalis metinio gynybos biudžeto išleidžiama metų pabaigoje.

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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Turime „perlaužti“ šitą tendenciją, (...) kad pirmąjį metų ketvirtį panaudojama mažiau, tada antrąjį ketvirtį panaudojama daugiau, trečiąjį ketvirtį – dar daugiau, o ketvirtąjį ketvirtį darosi neįsivaizduojami dalykai“, – žurnalistams po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio sakė G. Nausėda.

Jis teigė nesuprantantis šios situacijos ir pavadino tai krašto apsaugos sistemos vidine lėšų panaudojimo kultūra.

„Tą kultūrą reikia keisti, ministras irgi pripažino, kad ją reikia keisti“, – kalbėjo prezidentas. 

Tikisi iki spalio pabaigos turėti „visus taškus ant i“ dėl JAV karių Lietuvoje

G. Nausėda sako iki spalio pabaigos besitikintis turėti galutinius atsakymus, kaip ateityje atrodys JAV karių rotacija Lietuvoje.

„Aš labai viliuosi, kad per artimiausias savaites, veikiausiai iki spalio pabaigos (...) turėsime visus taškus ant „i“ ir tikrai tai bus žinia Lietuvai, kurią žmonės įvertins kaip gerą žinią“, – žurnalistams Vilniuje trečiadienį sakė G. Nausėda.

Šalies vadovas tikisi, kad daugiau šiuo klausimu paaiškės ir po JAV viešėsiančio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio susitikimo su valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi).

BNS rašė, kad šiuo metu JAV peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotaciją baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių, Lietuvoje liko nedidelė jų dalis.

Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis rugpjūtį tvirtino, kad Lietuva iš Vašingtono sulaukia teigiamų signalų dėl JAV karių buvimo šalyje.

Amerikiečiai Lietuvoje karių batalionus reguliariai dislokuodavo nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Vyriausybė
Valstybės gynimo tarybos posėdis
Valstybės gynimo tarybos posėdis
gynyba

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Komentarai

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xsdertyuhj
Lietuvos gynybos vadų teisinimasis prieš žiniasklaidą yra demagogijos pavyzdys - šnekėti nieko nepasakant. Bet jie niekuo nesiskiria nuo visos sistemos - vis biurokratai taip atsikalbinėja į visus kreipimusis, priekaištus, pasiūlymus. Visada aiškina kad yra tokios tą (ne)veiklą pateisinančios nuostatos, įstatymai, įgaliojimų, lėšų trūkumai ir t.t. ir pan. Jei moksleivis gali trenkti mokyklos direktorei į veidą ir atsipirkti tik pokalbiais, tai kodėl negalima pasamdyti kokį vaiką kad paspaustų kokios prieštankinės raketos mygtuką smūgiui į valdžios institucijas, galėtų teisintis - aš nesupratau ką darau, prašau mane auklėti. Radijo laidose valdininkų aiškinimaisi dėl incidentų tokie patys - apie nieką ir niekuo neįpareigojantys. Juk visi jie yra mokomi nuomonės formavimo ir demagogijos - įtikinti kad blogai yra gerai.
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zczxzxnn
Nėra jokios oro gynybos - fikcija. Kaip kitaip galima pavadinti vienos vargingos skraidyklės numušimą kelių naikintuvų pagalba per 0,5 val. po užfiksavimo radarais. Ruskiai būtent dėl tos oro gynybos veiksnumo patikrinimo ir pasiuntė tą skraidyklę. Bet juk į Ukrainą jas siunčia šimtais. Jei vietoj Ukrainos būtų veiksmai nukreipti į Baltijos šalis, akivaizdu kad pasipriešinimo nebūtų ir okupuota būtų per suskaičiuotas valandas, net ne dienas. Darau išvadą - NATO nėra organizacija, galinti apginti nuo ruskių užpuolimo. Ji turi visus vakariečių bruožus - demagogija ir mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas. Toje srityje neveikia nuomonės formuotojų taktika - pliurpk kiek nori kad esame galingi ir ginsime kiekvieną cm., bet priešui tai kelia tik juoką. Ukraina veikia realiai ir žūt būtinai, iš jos galima mokytis, o ne ją mokyti. Jos stojimas į NATO nieko neduotų, gal būt būtų priešingas rezultatas - reikėtų atsiklausti dėl kiekvieno veiksmo, kas dabar vyksta Lietuvoje.
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