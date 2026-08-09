Pričiupo pažeidėjus: žemę kasė neteisėtai

Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), pareigūnai balandžio–birželio mėnesiais vertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus, ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos.
Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio–gruodžio mėnesiais.
Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surengti aštuoni reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti penki tyrimai.
Dar devyni tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento, Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl šešių atvejų pareigūnai atlieka tyrimus.
Šiaulių valdybos pareigūnai surengė keturis reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų Telšių, Mažeikių, Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai.
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