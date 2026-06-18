Prie tinklo prijungtas su „Icor“ savininkais susijusios „Enervia“ 80 MW galios baterijų parkas

„Didėjant atsinaujinančių išteklių gamybai, tokie įrenginiai tampa būtina infrastruktūros dalimi, leidžiančia subalansuoti gamybos ir vartojimo svyravimus“, – pranešime sakė „Litgrid“ Atsinaujinančių išteklių centro vadovas Ignas Junevičius.
Balandį skelbta, kad Bliūdžių kaime įmonė „Aruno Bess“ atidarė 40 mln. eurų vertės didžiausią šalyje privatų elektros kaupiklių parką – šios įmonės naudos gavėjas yra vienas koncerno „Icor“ savininkų Gintautas Jaugielavičius (100 proc.).
„Icor“ energetikos infrastruktūros plėtros direktorius ir „Aruno Bess“ vadovas Edvardas Norkeliūnas BNS paaiškino, kad „Enervia“ vienija grupės įmones, o „Aruno Bess“ buvo ankstesnis vienos jų pavadinimas.
„Todėl kalbama ne apie naują įmonę, o apie pavadinimo pasikeitimą“, – komentare BNS teigė E. Norkeliūnas.
„Aruno Bess“ balandį skelbė, kad Bliūdžiuose planuojami ir kiti energijos kaupimo projektai, kurie ateityje šią teritoriją gali paversti vienu svarbiausių energetikos centrų.
Kaupiklių projektas įgyvendintas gavus nacionalinio plėtros banko ILTE finansavimą bei 5,7 mln. eurų APVA paramą.
Vienintelis pernai kovą įkurtos ir kol kas nuostolingai veikiančios „Enervia“ akcininkas – Nyderlandų valdymo įmonės „Stichting NordBridge Capital“ valdomas fondas „Nordic Investment Fund I“, o jos galutiniai naudos gavėjai – Ignas ir Vitas Janukoniai bei G. Jaugielavičius, rodo Registrų centro duomenys.
„Icor“ valdo G. Jaugielavičius, Andrius Janukonius ir Linas Samuolis.
„Enervia“ veiklos tikslas – finansavimo pritraukimas (per obligacijų emisijas) ir antrinės Latvijos įmonės „Rapsoil“ projektų, susijusių su vėjo jėgainių (57,6 MW) ir baterijų sistemų (iki 60 MW) projektavimu ir statyba Liepojoje, finansavimas, nurodo įmonė 2025 metų veiklos ataskaitoje.
Prie perdavimo tinklo, be „Enervia“, jau prijungtos keturios komercinės baterijų sistemos: įmonės „Vėjo galia“ Kaišiadorių rajone, „E energija“ grupės – Trakų rajone, „Tausolos saulės“ – Telšių rajone ir „European Energy“ – Anykščių rajone.
Sudėjus prie skirstomojo ir perdavimo tinklo prijungtus kaupimo įrenginius, Lietuvoje iš viso instaliuota 680,2 MW įrengtosios ir 550,2 MW leistinos galios bei 1122,4 MWh talpos kaupiklių.
Naujausi komentarai