Prieš šildymo sezoną – svarbi žinia gyventojams

– Jau galima teikti prašymus dėl šildymo išlaidų kompensavimo. Kas gali tai daryti?
– Nuo rugsėjo 1-osios gyventojai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos. Tai gali daryti visi žmonės, jeigu jų išlaidos už šildymą sudaro daugiau nei dešimtadalį disponuojamų pajamų. Tai gali būti pensinio amžiaus žmonės, šeimos, žmonės su negalia. Veikia universalus principas – kad ir kiek augtų šilumos kainos, žmogus neturėtų šildymui išleisti daugiau kaip dešimtadalio savo pajamų.
– Ar kompensacijas gaunančių žmonių skaičius kasmet auga?
– Situacija skiriasi. Per 2025–2026 metų šildymo sezoną būsto šildymo išlaidų kompensacijas gavo 164,6 tūkst. gyventojų – 2 proc. daugiau nei ankstesnį sezoną. Šiemet, įvertinus pasikeitusį teisinį reguliavimą ir prognozuojamą šilumos kainų augimą, planuojame, kad teisę į kompensacijas įgis apie 171 tūkst. gyventojų.
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– Kas vertinama sprendžiant, ar žmogui priklauso kompensacija? Ar įtakos gali turėti iš antrosios pensijų pakopos atsiimti pinigai?
– Skiriant piniginę paramą – tiek socialinę pašalpą, tiek kompensaciją – pirmiausia vertinamos žmogaus pajamos ir turimas turtas. Kalbant apie antrąją pensijų pakopą, svarbu pažymėti, kad ne visoms gyventojų grupėms išsiimtos lėšos turės įtakos. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl sunkios sveikatos būklės ar kitų įstatyme numatytų aplinkybių pasitraukus iš pensijų kaupimo, šios lėšos nebus įskaitomos nei į pajamas, nei į turtą. Kitiems gyventojams, kurie patys apsispręs pasitraukti iš pensijų kaupimo, įtakos gali turėti tai, kada pinigai bus išmokėti ir kokia bus jų suma. Dažniausiai vertinamos trijų praėjusių mėnesių pajamos, todėl trumpuoju laikotarpiu išsiimtos lėšos gali turėti įtakos kompensacijai. Vertinant turtą, atsižvelgiama į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad visi iš antrosios pakopos pinigus atsiėmę žmonės visam šildymo sezonui neteks kompensacijų.
– Dėl kompensacijų gali kreiptis ne tik centralizuotai besišildantys gyventojai?
– Taip. Būsto šildymo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tai gali būti centralizuotas šildymas, elektra, dujos ar medienos produktai. Nesvarbu, kuo žmogus šildo savo būstą, – jis gali kreiptis dėl kompensacijos.
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