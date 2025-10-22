Pristatytas kitų metų biudžetas: gali tapti asmenine Ruginienės drama?

Kariuomenė gavo naujausius pirkinius – du amerikietiškus sraigtasparnius „Black Hawk“. Kitąmet atkeliaus dar du. Visi kainuos beveik 200 milijonų eurų. Jie pakeis pasenusius sovietinius, kuriuos planuojama perduoti Ukrainai.
Nuo kitų metų modernių ir brangių pirkinių kariuomenei bus daug. O Seime pristatytas kitų metų biudžetas. Gynybos finansavimo augimas užgožia visas kitas sritis, ne tiek dėl planuojamų rekordinių išlaidų – beveik 5 milijardai eurų – o dėl to, kaip jos buvo sutartos.
Esminiai sutarimai prasidėjo dar sausį.
„Gynybai kasmet skirsime nuo 5 iki 6 procentų Bendrojo vidaus produkto“, – anksčiau teigė prezidentas Gitanas Nausėda.
Dar sausį tiksliai įvertinta, kad kitąmet kariuomenei reikėtų 5,5 proc. BVP. Vasarą poreikiai išaugo – padidintos algos kariams. Pradėjo skraidyti rusų dronai – nuspręsta oro gynybai papildomai skirti pusę milijardo.
Taigi, vasarą buvo aišku, kad kariuomenei kitąmet reikėtų beveik 6 procentų BVP.
Dabar skandalas kilo Krašto apsaugos ministerijai nutekinus informaciją, esą Vyriausybė dar praėjusią savaitę siūlė gynybai skirti mažiau nei 5 procentus. O vasarą – mažiau nei 4 procentus BVP. Premjerė to neneigia.
„Negaliu pasakyti, kas buvo vasarą. Deja, manęs tame procese nebuvo“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dabar kitų metų biudžete gynybai – šiek tiek mažiau nei 5,5 procento BVP.
„5,38 proc. BVP, 4,79 mlrd. – tai rimti skaičiai, tai didžiuliai skaičiai, rimtas įsipareigojimas. Turbūt turėtume visi džiaugtis“, – komentavo socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Bet tai vis tiek mažiau nei Valstybės gynimo taryboje sutarti poreikiai.
Nėra pinigų gynybai nuo rusų dronų, o premjerė sako, kad nuo dronų gali apginti ir kitos ministerijos.
„Susisiekimo ministerija turi puikių idėjų dėl savo bokštų tinklo ir panaudojimo oro gynybai“, – teigė I. Ruginienė.
Skandalas, nes krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės ministerija keliems atrinktiems apžvalgininkams nutekino socialdemokratų planus neskirti gynybai tiek, kiek reikia. Seime vieningai sutariama – nutekinimas buvo kvailokas, o gal ir neteisėtas.
„Gal buvo pateikta informacija, susijusi su slaptumo žyma? Kalbant apie krašto apsaugos biudžetą, negali jo pristatyti pilna apimtimi, jei nepasakai duomenų, kurie turi slaptumo žymą“, – svarstė Seimo narys Dainius Gaižauskas.
Tačiau lieka abejonės – ar tai, kas nutekinta, nebuvo tiesa? Ar socialdemokratai tikrai planavo gynybai skirti mažiau, nei tartasi? O kai D. Šakalienės ministerija sukėlė skandalą, ar biudžetas nebuvo pakeistas staigiai – per naktį?
Išeitų, kad gynybai staigiai, nesuderinus koalicijoje, atsirado 300 milijonų, kai biudžetas deficitinis – viskam trūksta.
„Kai pas Juozą Oleką kabinete suderiname, kad bus 5 procentai, ir visa koalicija išeina, ir suderiname, ir čia – vuolia. Stebuklingu būdu 5,38. Sako, kad koalicija kažkaip nesutaria“, – kalbėjo Seimo narys, „Nemuno aušros“ partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Iš viso kitų metų valstybės biudžeto išlaidos – 27,5 milijardo eurų. Gynybai teks apie penktadalis biudžeto.
Iš profsąjungų atėjusi premjerė I. Ruginienė jau ginasi nuo kaltinimų, kodėl išduoda profsąjungas.
Kitų metų biudžete mokytojams algos didinamos mažiau nei Vyriausybė įsipareigojo sutartimi. Premjerė dar žada pažadus vykdyti.
„Pokyčių tikrai bus ir kolektyvinius įsipareigojimus privalome išpildyti“, – teigė I. Ruginienė.
Pareigūnai skundžiasi, kad ir jų poreikiai neišgirsti.
„Blogai. Reiškia, kad ministras turi dėti pastangas susitikti dažniau. Jei profsąjungoms trūksta – ministras turi susitikti dažniau“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Socialdemokratai, ir ypač tuometė jų lyderė Vilija Blinkevičiūtė, kol dar melavo, kad bus premjere, prioritetu vadino kelius. Kitąmet pinigų kelių remontui iš esmės nedidėja.
„Buvo įkurtas Kelių fondas. Bet žvelgiant į realiai paskirtus pinigus – pernai buvo 805 mln., dabar yra 815 mln., eurų“, – nurodė Seimo narė (TS-LKD) Gintarė Skaistė.
Tiesa, dar nėra aišku, ar keliai nebus tvarkomi iš gynybos finansavimo, motyvuojant, kad kelių reikia ir kariuomenei.
Didesnis augimas bus pensininkams. Pensijos kitąmet didėja 12 procentų. Turintiems stažą vidutiniškai prisidės apie 60 eurų – iki 810 eurų. Socialdemokratai nori didinti dar iš „Sodros“ rezervo.
Vėl didės minimali alga. Augs ir vaiko pinigai.
