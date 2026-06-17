Pritarė naujiems reikalavimams laivų agentams ir savininkams

Kaip teigiama Susisiekimo ministerijos parengtose Prekybinės laivybos ir Saugios laivybos įstatymų pataisose, jiems nebereikės turėti savo įrenginių, patalpų, informavimo priemonių.
Taip pat numatoma patikslinti nuostatas dėl įsiskolinimo uosto valdytojams vertinimo bei išsilavinimo, užsienio kalbos mokėjimo ir darbo patirties reikalavimų, susiaurinti šios apimtis.
Ministerijos vertinimu, dabartinė agentų veiklos priežiūra nėra nuosekli, o reikalavimai jiems pertekliniai ir neaiškūs.
Be to, laivo valdytojas, pasamdęs ar atleidęs jūrininką – trečiųjų šalių pilietį – privalėtų informuoti apie tai Lietuvos transporto saugos administraciją (LTSA), kuri prireikus teiktų duomenis nacionalinio saugumo, migracijos, sienų apsaugos ar nusikalstamų veikų prevencijos institucijoms.
Ministerija pažymi, kad Valstybės saugumo departamentas yra nustatęs rizikas, susijusias su tokių jūrininkų buvimu Lietuvos uostuose.
Siūloma nustatyti, kad locmano liudijimas pasibaigus jo galiojimui išduodamas iš naujo be kvalifikacijos įvertinimo, jeigu jis nesiekia aukštesnės kvalifikacijos. Dokumentas galėtų būti panaikinamas, jei jis nedirba ilgiau kaip 6 mėnesius.
Krovos įmonėms būtų leidžiama pasitelkti kitos įmonės darbuotojus ir įrangą, bet ji turėtų turėti bent 200 tūkst. eurų civilinės atsakomybės draudimą. Dabar krovos įmonės gali naudotis tik savo įranga ir darbuotojais, o tai riboja lankstesnį darbą, teigia ministerija.
Pataisas toliau svarstys Seimas, o priėmus jos turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio.
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