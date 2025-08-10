Prognozuoja: dėl lietingų orų brangs daržovės

„Situacija bloga, paveikė praktiškai visus ūkius, paveikė praktiškai visą Lietuvą. Tai pasėliai paskendę, į laukus ūkininkai įvažiuoti negali. Derlių jau kai kurį reikia nuiminėti, nukasinėti pilnumoje, kitą reikės netrukus nuiminėti, bulvės yra permirkusios“, – kalbėjo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Paulius Andrejevas.
Nuostolių šiemet nepavyks išvengti. Tiesa, skirtinguose ūkiuose jie skiriasi, keičiasi ir daržovės. Vieniems pūva bulvės, kitiems – svogūnai ar morkos.
„Ganėtinai šlapia, praėjusi liūtis davė tiek kritulių, kad vėl išsiliejo upė, užtvindė daržoves. Turime šiai dienai apie 5 hektarus svogūnų po vandeniu“, – teigė ūkininkas Arvydas Dakanis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Morkų sudygimas šiemet pas mus prastesnis, pas kitus – visai neblogas, kiek girdėjau, nes orai leido. Mes kiek kitaip darome – sėjame vėliau, tai su sudygimu prasčiau buvo. Morkų derlius bus truputį prastesnis“, – šnekėjo ūkininkas Julius Šateika.
Visą daržovių derlių ūkininkai nuims tik vėlyvą rudenį. Iki tol situacija dar gali keistis. Daržovių augimas ir išsilaikymas priklausys nuo tolimesnių orų.
„Lietuva maža plotu, tačiau geografiškai ir klimatiškai yra labai nenuspėjama. Tai taip, dalis ūkių yra užmirkusių, dalyje ūkių padėtis yra visai nebloga“, – aiškino Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Indrė Lukoševičienė.
Šiemet laistymo sistemų ūkininkai net nejungė, tačiau prieš kelerius metus Lietuvos daržininkus kankino sausra. Tad ūkininkai, iš anksto norėdami išvengti stichijų, tvarkosi laistymo dokumentus. Beda pirštu į valdžią, kad sistema per sudėtinga ir labai brangi. Ūkiui kainuoja maždaug 10 tūkstančių eurų.
„Didelė problema dėl registracijos paviršinių vandens telkinių naudojimo, nes reikalingos tam tikros ataskaitos, kurias parengti yra labai brangu ir sudėtinga“, – kalbėjo I. Lukoševičienė.
„Iš atvirų vandens telkinių, jei imi vandenį, reikia labai daug matavimų padaryti – ten 80 puslapių ataskaita ir ją turi parašyti žmonės. Daro realiai viena įmonė, mano žiniomis, tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga“, – nurodė J. Šateika.
Daržovės, panašu, šiemet nebus pačios kokybiškiausios. Paveikė ne tik drėgmė, bet ir pavasarinės šalnos. Dalis daržovių jau sunokusios, tačiau dėl lietaus nėra kaip jų nuimti.
Kai prarandamos viso ūkio pajamos – tai įsivaizduokite, ką tai reiškia.
„Ypač jeigu tai yra nedideli, šeimos ūkiai, kurie augina 10 hektarų skirtingų daržovių. Kai kurių daržovių jau reikia daryti antrą sėjimą – tai to negali padaryti. Kai prarandamos viso ūkio pajamos – tai įsivaizduokite, ką tai reiškia“, – tvirtino Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas.
„Pačios daržovės sunkiai auga dėl perteklinio lietaus, viskas eina daugiau į lapus, nei kad į pačią šaknį – tai kokybė tikrai nebus pati ta, kurios tikimės“, – sakė A. Dakanis.
Panašu, kad nepalankūs orai paveiks ir daržovių kainą.
„Stebint situaciją pas kaimynus – Latvija ar Lenkija – ten irgi yra blogai. Vieni gavo krušų, kiti – šalnų ar liūčių, tai su derliumi blogai. Ką tai indikuoja? Tai, kad bus mažesnis derlius – automatiškai bus didesnė kaina“, – nurodė P. Andrejevas.
Apsemtos daržovės, net jei jas ir pavyks nuimti, laikysis prastai. Jos bus nekokybiškos, skirtos tik trumpam vartojimui.
Naujausi komentarai