Pusantrų metų veikusi Maisto taryba panaikinta

Ministras Kęstutis Mažeika trečiadienį pasirašė įsakymus, kuriais panaikinta Maisto ir Žemės ūkio mokslo tarybos bei įkurta nauja ministerijos Kolegija, BNS pranešė ministro atstovas Justas Jaskonis.
Kaip rašė BNS, pasak ministerijos, tarybose nagrinėti mokslo, žemės ūkio ir maisto bei kaimo plėtros klausimai perduodami Žemės ūkio ministerijos kolegijai – ministro patariamajai institucijai.
K. Mažeika trečiadienį sakė, jog Maisto taryba „ištisas valandas“ posėdžiaudavo, buvo didelis lūkestis, kad ji spręs, kaip sumažinti maisto kainas, tačiau tai buvo tik patariamoji taryba, neatlikusi konkrečių funkcijų.
„Matome, kad mes galime rinkti konkrečius ekspertus, specialistus, kviestis institucijų žmones ir konkrečiu klausimu turėti atskiras grupes, kurios galbūt ir duos tą realų rezultatą, atsakys į tuos klausimus, kurių reikia, – žurnalistams sakė K. Mažeika. – „Tų klausimų yra kur kas daugiau nei vien maisto kainos, kuris, aišku, svarbu kiekvienam vartotojui, tačiau tačiau tai yra turbūt kur kas platesnė veikla.“
„Konkurencijos stebėsena, Konkurencijos tarybos veikla kainų stebėjimo, turbūt akivaizdu, kad reikia ir šioje vietoje stebėti, viešinti, kaip ir buvo su degalinių tinklu, kad vis tik ta informacija šiek tiek davė rezultato (...). Būtent tokiems sprendimams patariamosios tarybos veiksmai yra vėlgi patys geriausi“, – aiškino ministras.
Pasak ministerijos, sujungus pajėgas į kolegiją nebus dubliuojama veikla, bus sutelkti geriausi ekspertai, koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami, teigiama pranešime.
Į kolegijos posėdžius bus kviečiami socialinių partnerių, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, mokslo, studijų, švietimo, inovacijų, maisto tiekimo grandinės dalyvių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, kurie galės teikti savo siūlymus.
BNS rašė, kad pernai vasarį darbą pradėjus naujai sukurtai Maisto tarybai tuometinis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sakė, jog siekiant mažinti maisto kainas taryba darbą pradėjo nuo maisto grandinės analizės – ją išanalizavusi taryba galėtų teikti siūlymus, kaip mažinti maisto kainas.
Šiemet vasarį skelbta, jog tarybai nerandant sprendimo, kaip mažinti maisto kainas, tuometinė premjerė Inga Ruginienė sakė, jog taryba turėtų susitikti dažniau ir dirbti aktyviau.
Maisto taryboje dirbo 27 nariai – ministerijų, Vyriausybės, žemdirbių, perdirbėjų, prekybininkų, universitetų, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.
Vyriausybės teigimu, taryba skirta stebėti maisto kainų pokyčius bei teikti pasiūlymus, kaip jas sumažinti.
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