PVM atotrūkis sumažėjo beveik 2 punktais

PVM atotrūkis 2022 metais buvo nukritęs iki 12,2 proc., tačiau Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas teigia, jog tai lėmė dėl koronaviruso pandemijos sumažėjusi ekonominė veikla.
„Pagrindinis paaiškinimas yra, kad 2021–2022 metais tas mažėjimas, kuris buvo iki išskirtinių žemumų, buvo dirbtinai paskatintas pandemijos ir ekonominės veiklos ribojimų. Praėjus tam laikotarpiui mes grįžtame į natūralią tendenciją“, – trečiadienį Seimo Finansų ir biudžeto komiteto posėdyje EK duomenis komentavo A. Klerauskas.
Jis pridūrė, kad PVM atotrūkio augimas 2023 metais fiksuotas 17-oje ES šalių, o Latvijoje ir Estijoje jis augo dukart.
Pernai gegužę skelbtomis VMI prognozėmis, PVM atotrūkis 2025-aisiais turėtų sudaryti 11 proc., kai 2020-aisiais šis rodiklis siekė 18,7 proc.
A. Klerauskas pabrėžė, kad PVM surinkimas statybų sektoriuje padidėtų, jei nauji būstai būtų parduodami su apdaila, kaip tai daroma Estijoje.
„Estijoje visi nauji būstai turi būti parduodami su apdaila. Tai vienas iš reikšmingų faktorių, kuris keistų situaciją, nes realiai butus įsirenginėjantys žmonės samdo (...) žmones, dirbančius su individualia veikla“, – teigė jis.
A. Klerauskas anksčiau yra teigęs, kad PVM atotrūkį didina ir tai, jog daug paslaugų ar prekių įsigyjama iš įmonių arba individualiai dirbančių prekeivių, kurie nėra PVM mokėtojai.
Išmanieji kasos aparatai jau didina mokesčių surinkimą
Be kita ko, vieno VMI vadovų teigimu, didžioji dalis smulkiųjų verslininkų jau įsigijo ir naudoja išmaniuosius kasos aparatus.
„Galėtume pagrįstai teigti, kad šitas procesas eina į pabaigą, šiandien turime apie 60 tūkst. naujų kasos aparatų, kurie yra integruoti į sistemą. Mūsų prognozavimas yra, kad tai apie 85 proc. visos aibės. (...) Galimai apie 7 tūkst. smulkiųjų verslininkų liko, kurie dar neturi naujų kasos aparatų“, – komiteto posėdyje teigė VMI atstovas.
Komiteto pirmininko Algirdo Syso paklaustas, ar ketinama priversti likusius prekybininkus įsigyti kasos aparatus skiriant jiems baudas, A. Klerauskas teigė, kad tai bus daroma, jei bus įžūliai nevykdomi nurodymai.
„Jeigu akivaizdu, kodėl prekybininkas dar neturi (kasos aparato – BNS), to kvituko (baudos – BNS) nebus, bet jeigu yra įžūlus elgesys ir neatsižvelgiama į duotus nurodymus, bus kvitukas“, – teigė A. Klerauskas.
Prekybininkai išmaniuosius kasos aparatus turėjo įsirengti nuo 2025 metų gegužės, tačiau VMI iki šių metų jų nebaudė, jei jie dėjo pastangų įsigyti aparatus.
VMI atstovas pabrėžė, kad naudojantieji išmaniuosius kasos aparatus sumoka daugiau mokesčių nei anksčiau.
„Duomenų perdavimas iš kasos aparato į serverį iš esmės sudaro nuolatinės stebėsenos galimybę. Prekybininkai patys tą supranta“, – kalbėjo VMI atstovas.
VMI vadovė Edita Janušienė 2025-ųjų pradžioje sakė, kad prekybos sektoriuje yra trečdalis viso PVM atotrūkio. Anot jos, Lietuvoje daugėja pažeidimų, susijusių su PVM nemokėjimu ar slėpimu.
E. Janušienės teigimu, pridėtinės vertės nekuria 29 proc. įmonių – PVM mokėtojų, o daugiausia tokių yra didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, statybose ir apdirbamojoje pramonėje.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė pernai balandį nepritarė Seimo socialdemokratų siūlymui atidėti prievolę naudoti naujus kasos įrenginius dvejiems metams, iki 2027-ųjų gegužės. Tuomet Finansų ministerija teigė, kad pasirengti pokyčiams verslas turėjo ketverius metus, o atidėjus terminą nesąžiningi verslininkai galėtų manipuliuoti duomenimis.
