Ragina prekybininkus griežčiau kontroliuoti elektronines cigaretes

Anot aljanso, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimai atskleidė, kad net apie 96 proc. patikrintų el. cigarečių ir jų pildyklių neatitiko teisės aktų reikalavimų.
„Kai pažeidimų mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas“, – pranešime cituojamas Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas.
Organizacija pabrėžia, kad problemos mastą patvirtina ir Jungtinėje Karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos „Resolian“ atliktas tyrimas, kurio metu ištyrus dešimties skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvoje, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų.
Aljansas teigia, kad prekybininkai turėtų griežčiau tikrinti tiekėjus, dažniau atlikti nepriklausomus laboratorinius tyrimus bei didinti atsakomybę už pakartotinius pažeidimus.
Dėl papildomų gaminių kontrolės priemonių organizacija kreipėsi į degalinių tinklus „Circle K“, „Viada“, „Baltic Petroleum“, prekybos tinklus „Rimi“, „Iki“, „Aibė“ ir „Norfa“ bei į specializuotų parduotuvių „Vynoteka“ ir „Narvesen“ valdytojus.
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