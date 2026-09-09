„Rail Baltica“ ruože Šveicarija–Žeimiai baigiami bėgių suvirinimo darbai

Pasak bendrovės, vientisų ilgabėgių technologija užtikrina geležinkelio kelio stabilumą, konstrukcijos ilgaamžiškumą ir patikimą eksploataciją.
„Kiekvienas įgyvendintas statybų etapas priartina mus prie pagrindinio tikslo – modernios europinės geležinkelių jungties. Šiandien vis svarbiau kalbėti ne vien apie planus, bet ir rezultatus, kurie jau matomi statybų aikštelėse“, – pranešime cituojamas „Rail Baltica“ Lietuvoje vadovas Mindaugas Ivanavičius.
Siekiant užtikrinti aukščiausią darbų kokybę, kiekviena bėgių sandūra tikrinama ir vertinama nepriklausomai.
Viršutinės kelio konstrukcijos statybos darbus vykdo jungtinės veiklos partneriai „Leonhard Weiss International“ ir „Leonhard Weiss OÜ“. „Rail Baltica“ iešmų sistemas šiam ruožui šiuo metu gamina įmonė „voestalpine Railway Systems Lietuva“.
Užbaigus šį etapą, toliau bus montuojamos iešmų sistemos.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
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