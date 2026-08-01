Registrų centras: beveik 70 proc. naujų įmonių pernai didino pajamas

„Pastaraisiais metais šalyje įregistruojama po 16–17 tūkst. naujų juridinių asmenų. Praėjusiais metais dėl palankių mokestinių aplinkybių sparčiai šoktelėjo mažųjų bendrijų registracija, šis bumas dar tęsėsi ir kelis pirmus šių metų mėnesius. Nors verslo pradžia ne visiems būna rožėmis klota, tačiau žvelgiant statistiškai galima teigti, kad didžioji dauguma verslų bent jau pirmuosius metus būna sėkminga“, – pranešime cituojamas Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Analizė parodė, kad pardavimo pajamas pernai augino 69 proc. įmonių, 13 proc. verslų pajamos sumažėjo, o beveik penktadalis bendrovių nurodė pajamų negavusios.
Bendra analizuotų įmonių apyvarta praėjusiais metais siekė 1,6 mlrd. eurų, kai 2024 m. ji sudarė 571 mln. eurų.
Centro teigimu, daugiausia pajamų sugeneravo didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos, statybos ir transporto sektorių bendrovės.
„Tarp didžiausias apyvartas sugeneravusių įmonių tradiciškai galima matyti jau kurį laiką veikiančių įmonių grupių įsteigtas naujas antrines įmones, kurios greičiausiai skirtos visos grupės veiklos plėtrai. Tačiau taip pat galima rasti ir sėkmingai startavusių logistikos, transporto ar IT sektoriaus naujokų. Didžiausią pajamų augimą fiksavo augančiose transporto, IT ir farmacijos rinkose veiklą pradėjusios įmonės“, – komentavo P. Rudzkis.
Pernai 52 proc. naujų įmonių uždirbo ikimokestinio pelno, 29 proc. patyrė nuostolių, o 19 proc. bendrovių nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Pelningai veikusių įmonių ikimokestinis pelnas pernai siekė 353 mln. eurų, o nuostolingai dirbusios įmonės patyrė 74 mln. eurų ikimokestinių nuostolių.
Centro duomenimis, 260 juridinių asmenų, įregistruotų 2024 m., jau yra išregistruoti.
Analizė atlikta remiantis iki šių metų liepos 7 dienos pateiktomis finansinėmis ataskaitomis. Iš viso analizei pasitelkta per 10,5 tūkst. mažųjų bendrijų, uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių ir žemės ūkio bendrovių pateiktų finansinių ataskaitų.
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