Registrų centras įspėja pavėlavusius tai padaryti

„Paramos gavėjo statusas organizacijoms yra būtinas atributas norint rinkti paramą iš gyventojų ar verslo subjektų ir už gautas pajamas nemokėti pajamų mokesčio. Kitaip tariant, be paramos gavėjo statuso dalies organizacijų veikla praktiškai gali būti paralyžiuota“, – pranešima cituojama Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė.
„Taigi, norėdamos išsaugoti turimą paramos gavėjo statusą organizacijos turėtų laiku pateikti savo metines veiklos ataskaitas. Deja, bet šiai dienai to nėra padariusi nemaža dalis organizacijų“, – pridūrė ji.
Siekiant, kad kuo daugiau ne pelno siekiančių organizacijų pateiktų savo veiklos ataskaitas, organizacijoms bus išsiųsti laiškai, įspėjantys dėl rizikos netekti paramos gavėjo statuso.
Gavusios įspėjimą per du mėnesius organizacijos dar galės pateikti savo finansinę ataskaitą. Per šį laikotarpį to nepadarius, paramos gavėjo statusas bus panaikintas be atskiro perspėjimo.
Remiantis Registrų centro duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi kiek daugiau nei 30 tūkst. juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo 1,5 tūkst. organizacijų, šio statuso šiemet neteko beveik 1,7 tūkst. organizacijų.
Iki šios dienos metines finansines ataskaitas už 2024 metus jau yra pateikę 10,2 tūkst. asociacijų (81 proc. visų prievolę turinčių asociacijų), 7 tūkst. viešųjų įstaigų (80 proc.) ir 0,9 tūkst. labdaros ir paramos fondų (77 proc.).
