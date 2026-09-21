Restoranai įspėja – gresia rimtos bėdos

– Antradienį Seimas turėjo svarstyti siūlymą grąžinti PVM lengvatą restoranams, tačiau šį klausimą iš darbotvarkės išėmė. Kaip jūs vertinate tokį sprendimą?
– Mums tai dar viena gedulo diena, nes, kaip matome, šalys viena po kitos Europoje susigrąžina tą PVM. Ir vokiečiai, ir airiai. Pas airius pakėlė tik iki 13,5 proc. – ten buvo tragedija. Dabar jie jau susigrąžino visam laikui 9 proc. tarifą. Mes turbūt likome nelaimingos Baltijos šalys, kurioms, atseit, ekonomika labai klesti ir viskas gerai.
Labai liūdna, nes man toks jausmas, kad Seimas per savo skandalus tiesiog neturi kada dirbti, įsigilinti ir pasižiūrėti į skaičius, kuriuos mes paruošėme. Nežinau, ar dar kas nors gali geriau atspindėti maitinimo sektoriaus padėtį.
Norėčiau pabrėžti, kad kalbama ne apie restoranus. Kalbama apie visą maitinimo sektorių, įskaitant mokyklas, darželius, valgyklas, kavines ir restoranus, kurių yra tik 4 proc.
Ekonomikos ministerijoje yra padaryta švieslentė, internete bet kas gali pasižiūrėti. Skaičiai akivaizdžiai rodo, kad jau antrus metus sektorius stagnuoja ir sąnaudos 103,8 proc. viršija pajamas. Tai jau yra akivaizdu.
Galiu pasakyti paprastą pavyzdį. Jeigu įmonė uždirba 100 tūkst., tai 2 tūkst. lieka savininkams pelno, o 16 tūkst. per mokesčius pasiima valstybė. Jau dabar sąnaudos viršija pajamas. Verslai nebegali išsilaikyti ir išsikelia.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tinklai jau atsidarinėja ir Dubajuje, ir Varšuvoje, ir visur žiūri, kur yra palankesnė mokestinė bazė, nes esame pats imliausias sektorius darbo vietoms. Pas mus yra 40 tūkst. darbuotojų, todėl bet koks atlyginimo, kad ir minimalaus, pakėlimas labai jaučiasi. Taip pat produktų, benzino, elektros brangimas. Sektorius jau nebegali suvaldyti tų kaštų.
Labai gaila, nes potencialo turime. Daug jaunų šefų grįžta iš užsienio, turime patyrusių šefų ir tiesiog galėtume turėti labai didelį potencialą būti gastronomine šalimi numeris vienas Europoje, bet niekaip neišeina įtikinti nei konservatorių, kurie įsikibę dar pokovidinių ambicijų. Atrodo, lyg gyvenimas stovėtų vietoje ir niekas nesikeistų.
Nenustoja stebinti socialdemokratų Ruginienė, kuri atstovauja smulkiajam verslui ir eina prieš jį, nes labai populiaru ir patogu kalbėti apie profsąjungas, kelti ir daryti nemokamus pusryčius visiems vaikams, kuriems reikia ar nereikia, ir išleisti 800 milijonų. Labai keista, kad niekas neįsigilina į esmę.
– O kaip manote, ar kas nors pasikeistų vartotojams? Ar yra tikimybė, kad atpigtų maistas restoranuose?
– Tikrai ne, nes dabar maisto kainas reikėtų dar kokiais 12 proc. pakelti. Jos ir taip, sutinku, yra labai didelės, bet suskaičiavus visus kaštus realiai jos turėtų būti dar didesnės.
Maitinimo įmonės jau nekelia tų kainų, bet užtat pačios eina į dugną, nes kaštai jau viršija pajamas. Sudedamoji kaštų dalis jau seniai yra viršyta.
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