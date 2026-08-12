RRT: bendrosios šio sektoriaus pajamos per ketvirtį augo iki 90,33 mln. eurų

Bendras pašto siuntų skaičius per ketvirtį padidėjo 22,1 proc. iki 28,81 mln. Pašto siuntinių skaičius augo 32,3 proc. ir siekė 23,22 mln.
Pajamos iš siuntinių veiklos per metus išaugo 18,5 proc. iki 77,38 mln. eurų, o pajamos iš korespondencijos siuntų susitraukė 6 proc. iki 10,74 mln. eurų.
RRT duomenimis, pagal pajamas iš siuntinių penki didžiausi pašto paslaugų teikėjai kartu užėmė 78,8 proc. siuntinių rinkos Lietuvoje. Kiekvieno iš penkių didžiausių rinkos dalyvių rinkos dalis viršijo 13 proc., todėl tarp jų išlieka palyginti nedideli atotrūkiai.
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