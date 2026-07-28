Ruginienė atskleidė, kokias lėšas žada panaudoti pensijų indeksavimui

„Sodros“ rezervas auga ir jis tikrai juodžiausiai dienai bus skirtas, toms netektoms pajamoms. Tai tą galiu tikrai užtikrinti ir apie „Sodros“ rezervo panaudojimą net nėra kalbos“, – antradienį Seimo liberalų frakcijoje teigė ministrė.
„Sodros“ rezervas turi labai griežtas taisykles, kaip ir kuomet galima būtų jį panaudoti. Tai ten labai ekstremalios situacijos ir „Sodros“ rezervas auga nuolatos ir jį auginsime“, – pridūrė I. Ruginienė.
Pasak jos, pernai pensijos taip pat papildomai augo naudojant kasmetinį perteklių.
„Kai praeitais metais intensyviau indeksavome pensijas, tai tą darėme ne iš „Sodros“ rezervo, o iš to kasmetinio pertekliaus, kurį sukaupėme, iš einamojo pertekliaus. Berods, šiais metais vėl turėsime milijardą, tai dalį jo tikrai galime panaudoti intensyvesniam indeksavimui pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos“, – teigė I. Ruginienė.
„Pažiūrėkite, kai skurdo turime rodiklius, tai didžiausias skurdas yra tarp mūsų pensininkų. Tai jeigu mes iš pertekliaus pensininkams padidinsim 2, 3 ar 4 proc. daugiau pensijas, nemanau, kad nuo to augantis rezervas nukentės ir nuo to nukentėtų pati sistema“, – pridūrė ministrė.
„Sodros“ biudžeto perviršis kasmet yra numatomas Seime tvirtinant „Sodros“ biudžetą. Šiemet suplanuotas perteklius siekia 1,4 mlrd. eurų, tačiau „Sodra“ rugsėjį dar tikslins savo biudžeto prognozes ir pateiks preliminarų galimo pertekliaus dydį metų pabaigoje.
Iš „Sodros“ biudžeto pertekliaus papildomai gali būti indeksuojama individualioji pensijos dalis.
Valstybės kontrolei keliant klausimų dėl valstybės rezervų kaupimo ir panaudojimo, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas yra sakęs, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius, tačiau mano, kad „Sodros“ rezervo perteklių jau būtų galima naudoti pensijoms didinti.
Pasak A. Syso, didžiąją dalį Lietuvos rezervų sudarantis „Sodros“ rezervas galėtų garantuoti pensijų mokėjimą penkerius metus iš eilės išmokant to paties dydžio pensijas, tačiau ekonominės krizės atveju šių lėšų neužtektų – tam reikėtų 9 mlrd. eurų „Sodros“ rezervo.
Pasak Valstybės kontrolės, 2025 metų pabaigoje Rezerviniame (Stabilizavimo) fonde, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) rezervuose buvo sukaupta 6,03 mlrd. eurų – 24,6 proc., arba 1,19 mlrd. eurų daugiau nei prieš metus. 4,5 mlrd. eurų siekė vien „Sodros“ rezervas.
Planuojama, kad šių metų pabaigoje be grįžtančių pensijų pinigų „Sodros“ rezervas sieks 5,28 mlrd. eurų, o su jau pervestais pensijų pinigais jis siektų 6,6 mlrd. eurų, tačiau iki metų pabaigos ši suma, tikėtina, dar išaugs žmonėms toliau atsiimant sukauptas lėšas.
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