Ruginienė: biudžetas – subalansuotas, orientuotas ne tik į gynybą, bet ir socialinį saugumą

„Manau, kad šiandien koalicija tikrai pademonstravo sutarimą ir gebėjimą dirbti komandoje“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Premjerė išskirtinai pasidžiaugė tuo, jog Vyriausybės pakoreguotame biudžete buvo padidintas pareigūnų darbo užmokesčio augimas, išliko viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didėjimas. Tiesa, ji pripažino, jog kiekvieno sektoriaus poreikių atliepti nepavyko ir tai bus svarbi užduotis formuojant biudžetą kitais metais.
„Pareigūnams darbo užmokesčio fondas didėja 7 proc. ir pavyko tai surasti. Tai buvo padaryta per antrąjį biudžeto taisymą, tad mes pridėjome dar papildomai pinigų ir tai buvo aptarta su profesinėmis sąjungomis. Daugelio viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis kyla bent 5 proc., o kitiems ir daugiau”, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Šis biudžetas yra tikrai subalansuotas, orientuojantis ne tik į gynybą, bet ir socialinį saugumą bei pajamų augimą. Tai buvo pagrindiniai tikslai, o mes juos pasiekėme. Suprantu, kad tam tikros grupės norėjo dar daugiau. Mes tai girdime ir tai bus užduotis kitiems metams“, – tikino Vyriausybės vadovė.
Anot jos, galutinai priimtame biudžeto projekte padidėjusi valstybės skola – negąsdina.
„Biudžeto skola visada buvo tokia didelė, tad man atrodo, jog mūsų Vyriausybė taškus sudėliojo taip, kad galėtumėme turėti tvarų ir socialiai orientuotą biudžetą“, – pridūrė premjerė.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienė ketvirtadienį ryte teigė, kad balsavimas dėl 2026 m. biudžeto priėmimo bus lakmuso popierėlis, parodantis, kuriais valdančiosios koalicijos partneriais galima pasitikėti, o kuriais – ne.
ELTA primena, kad Seimas ketvirtadienį priėmė svarbiausią šalies finansinį dokumentą – pritarė 2026-ųjų valstybės biudžeto projektui. Nuo pirminio Vyriausybės pasiūlymo, priimtame biudžete padidėjo išlaidos, išaugo valstybės skola.
Valstybės skola ūgtelėjo nuo 45,1 proc. BVP iki 45,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o biudžeto pajamos kitąmet sieks 17,337 mlrd. eurų, išlaidos – 23,577 mlrd. eurų (be ES lėšų).
Kitąmet rekordiškai didės gynybos finansavimas – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams projekte skirta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Didelis dalis lėšų numatyta pensijoms, gyventojų pajamoms ir socialinėms išmokoms didinti.
Minimali mėnesio alga (MMA) kitąmet augs 115 eurų arba 11,1 proc. – iki 1153 eurų „ant popieriaus“, tam biudžete numatyta 37,3 mln. eurų.
Pensijos kitąmet didės 12 proc. – vidutinė senatvės pensija augtų 80 eurų – nuo 670 iki 750 eurų, su būtinuoju stažu – 90 eurų, nuo 720 iki 810 eurų.
Finansavimas keliams kitąmet numatytas 815,5 mln. eurų, iš šių lėšų Valstybės kelių fondą sudarys 178,8 mln eurų, Kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) – 436,6 mln. eurų, ES finansinė parama sieks 200,1 mln. eurų.
