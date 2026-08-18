Ruginienė dėl pensijų didinimo: pasirengusi intensyviai derėtis

Kaip ELTAI nurodė SADM, esamą 8,51 proc. socialinio draudimo pensijų augimą numato įstatyme nustatyta formulė.
„Atkreiptinas dėmesys, kad 8,51 proc. augimas apskaičiuotas remiantis kovo mėnesio Ekonominės raidos scenarijaus (ERS) duomenis“, – teigiama komentare.
Tai reiškia, jog tikslūs indeksavimo koeficientai – tiek pagrindinis, tiek papildomas – bus aiškūs po atnaujinto scenarijaus paskelbimo rugsėjo mėnesį teikiant biudžetus.
Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš „Sodros“ einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio – tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš „Sodros“ rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu.
Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10 proc., tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste.
„Kol kas negaliu pasakyti (dėl papildomo pensijų indeksavimo – ELTA), nes tai susiję su biudžeto derybomis – jūs žinote, kad net iki gruodžio mėnesio viskas keičiasi, o aš pasirengusi intensyviai derėtis“, – žurnalistams antradienį Seime sakė ji.
I. Ruginienės teigimu, premjeras labai pozityviai vertina galimybes kitąmet didinti pensijas ir vaiko išmokas.
Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog mažiausia „Sodros“ biudžeto perviršio dalis, kurią kasmet reikėtų skirti papildomam pensijų indeksavimui, galėtų sudaryti apie 15 proc.
Šiemet senatvės pensijos vidutiniškai augo 12 proc., turint būtinąjį stažą – 810 eurų, tai patvirtinta Seimo priimtame 2026 m. biudžeto projekte.
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