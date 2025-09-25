Ruginienė dėl valstybinių įmonių valdymo: niekas neplanuoja naikinti

„Niekas neplanuoja naikinti (nepriklausomų – ELTA) valdybų“, – ketvirtadienį Seimo posėdžio metu tikino I. Ruginienė.
„Dar daugiau, tikrai rudenį ateis Darbo kodekso pataisa, kur mes norime įteisinti darbuotojų atstovavimą savivaldybės ir valstybės valdomų įmonių valdybose, kad kiekvienoje įmonėje būtų darbuotojų atstovas. Man atrodo, stiprinsime valdybas ir stiprinsime patį darbą“, – teigė ji.
Seimo tribūnoje kiek anksčiau kalbėjęs R. Žemaitaitis teigė, kad nepriklausomų valstybinių įmonių valdybų naikinimas yra svarbus efektyviai valstybės veiklai.
„Vyriausybės programa ir būtent kalba apie tai, kad nepriklausomų valdybų naikinimas ir valstybės sugrąžinimas arba peržiūrėjimas yra esminis valstybės kertinis dalykas“, – teigė jis.
„Auditai ir kontrolė turi būti daromi, nes be jų valstybė negali egzistuoti ir be jų valstybė negali gyventi“, – dėstė „aušriečių“ lyderis.
Valdymo koordinavimo centro (VKC) duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 33 valstybės valdomos įmonės – per dešimtmetį jų skaičius sumažėjo kelis kartus, anksčiau jų buvo 120.
Nepriklausomos valdybos yra laikomos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gerąja tarptautine praktika, kurią taikyti Lietuva įsipareigojo tapdama EBPO nare 2018 m.
