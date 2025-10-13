 Ruginienė: derėsimės su Europos Komisija

Ruginienė: derėsimės su Europos Komisija

2025-10-13 16:44
Ūla Klimaševska (ELTA)

Rytinės regiono valstybės ketina derėtis su Europos Komisija (EK) ir ieškoti būdų užtikrinti, kad nacionaliniai šalių biudžetai nevaržytų didėjančių investicijų į gynybą, sako Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė.

Ruginienė: derėsimės su Europos Komisija
Ruginienė: derėsimės su Europos Komisija / Freepik.com nuotr.

„Mums turbūt reikės su Europos Komisija kalbėti – išlaidos gynybai auga ir, matyt, reikės derėtis, kad biudžetas mūsų nevaržytų daugiau investuoti į gynybą“, – žurnalistams pirmadienį sakė premjerė.

„Praeitą savaitę apie tai kalbėjau su Estijos premjeru, (…) su Latvijos premjere – neabejotina, kad mūsų regionas yra suinteresuotas turėti bendrą gynybos strategiją“, – teigė I. Ruginienė.

Vyriausybė patvirtino, kad kitais metais Lietuvos išlaidų augimas turėtų neviršyti 5,2 proc.

Liepą Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų ministrų taryba (ECOFIN) 15-ai bendrijos šalių patvirtino EK rekomendacijas dėl nacionalinės išlygos taikymo gynybos išlaidoms.

Lietuvai leista į biudžeto deficitą neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Pagal fiskalinį struktūrinį planą (FSP), 2025–2028 m. laikotarpiu vidutinis grynųjų išlaidų metinis augimas turėtų neviršyti 5,2 proc., o vien 2025 m. – 6,1 proc.

Šiame straipsnyje:
investicijos į gynybą
gynybos finansavimas
Inga Ruginienė
regionai
BVP
Euopos Komisija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų