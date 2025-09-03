Ruginienė išvardijo savo kadencijos tikslus: skurdo rodikliai negailestingi – būtina mažinti

„Norėčiau, kad kuo daugiau kurtųsi saugių ir orių darbo vietų ir tie verslai, kurie sukuria tokias darbo vietas, norėčiau juos papildomai skatinti, nes mes nepagrįstai labai daug neigiamų dalykų apie verslą kalbame, bet pamirštame ir tuos verslus, kurie sąžiningai moka mokesčius ir rūpinasi savo darbuotojais ir dėmesio labai mažai skiriame, tai norėčiau daugiau skirti“, – LRT radijui trečiadienį sakė buvusi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė I. Ruginienė.
Ji taip pat žada siekti, kad didėtų pajamos pažeidžiamoms gyventojų grupėms.
„Skurdo rodikliai negailestingi, matome didžiulį skurdą senjorų ir vaikų. Reiškia, tiek senjorams turi pajamos didėti, tiek ir vaikais irgi turėtume pasirūpinti“, – sakė I. Ruginienė.
Verslo atstovai yra sakę, kad iš I. Ruginienės tikisi konstruktyvaus dialogo ir dėmesio visiems socialiniams partneriams.
