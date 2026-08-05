Ruginienė ragina sparčiau indeksuoti pensijas

„Dėl šitų skaičių nenoriu per daug įvykiams užbėgti už akių. Kalbamės su premjeru kiekvieną dieną, su Prezidentūra taipogi kiekvieną savaitę derinam tas pozicijas. Jeigu galimybės leis, tikrai šitą priemonę, šitą galimybę įgyvendinsim“, – žurnalistų paklaustas, ar pritartų idėjai, kad pensijoms būtų skiriama nuo 15 proc. „Sodros“ perviršio, trečiadienį teigė T. Valys.
Jis sako, kad tokias priemones svarstytų „daug drąsiau“, jei pensijų didinimui norimos skirti lėšos būtų padengiamos iš kitų šaltinių.
„Kol tai yra galimai neigiamą poveikį turintis efektas mūsų fiskalinei politikai, todėl šiuo metu susilaikom nuo kažkokių tai pranešimų, informavimo, pažadų“, – pabrėžė ministras.
Tuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ragina intensyvinti pensijų indeksavimą, nes pasak jos, senjorų skurdas yra didelis.
„Neabejotinai svarbus aspektas, kurį turėsime diskutuoti, tai pensijų augimas, ar reikia intensyvinti indeksavimą. Mano požiūriu reikia, nes skurdas tarp senjorų yra tikrai pakankamai aukšto lygio ir tą skurdą turime švelninti“, – žurnalistams teigė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad Vyriausybė pritaria prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį – 15 procentų.
Tuo metu Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato.
Prezidento iniciatyva Seime įveikė pateikimo stadiją, tačiau Vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados.
(be temos)
(be temos)