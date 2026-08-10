Ruginienė: ruošiamas pensijų papildomo indeksavimo planas

Pasak jos, 2027 metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10 procentų.
„Planuoju pristatyti Vyriausybėje spartesnio indeksavimo planą ir tai bus planas dvejiems metams. Labai tikiuosi irgi pozityvaus tokio pensijų indeksavimo“, – pirmadienį po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu OIeku žurnalistams teigė ministrė.
Pasak jos, papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš „Sodros“ viršplaninių pajamų.
„Tikrai taip, taip, kaip darėme šiais metais, tai buvo plius trys procentai prie įprasto indeksavimo, kitais ir dar kitais metais norime irgi taip pat spartinti pensijų indeksavimą ir nustokime tikėti įvairiais sklandančiais mitais, kad ir taip pensijos auga sparčiai. Skurdo rodikliai tarp senjorų yra tikrai katastrofiški ir dėl to jų padėtis yra pakankamai sudėtinga“, – teigė I. Ruginienė.
I. Ruginienės teigimu, kitąmet pensijos pagal įstatymą turėtų būti indeksuojamos apie 8,5 proc., bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai.
„Viskas priklausys nuo biudžeto patvirtinimo. Mes tikrai pasiūlysime savo planą, kaip ir sakiau, mūsų siekis yra, kad ne mažiau 10 proc. vidutiniškai kiltų pensijos. Žiūrėsime, kiek kitais metais, mūsų skaičiavimais, apie aštuonis su puse (procento – BNS) turėtų pagal indeksavimą kilti. Ne mažiau kaip iki 10 proc. tikrai turėtume pridėti per papildomą indeksavimą. Jeigu pavyks pridėti daugiau, tai aš tikrai džiaugsiuosi“, – kalbėjo ministrė.
Šių metų pradžioje pensijos didėjo vidutiniškai 12 procentų.
Pasak ministrės, pensijų didinimui kitąmet nereikės skirti didelės „Sodros“ viršplaninių pajamų dalies.
„Tikrai nedidelės dalies, nes jeigu mes skaičiuojame, kad „Sodros“ perviršis šiais metais turėtų būti apie 800 mln. eurų, vienas procentinis punktas kainuoja 34 mln. eurų, tai čia tikrai nėra ta ženkli dalis“, – tvirtino I. Ruginienė.
Planuojama, kad šių metų pabaigoje be grįžtančio valstybės įnašo žmonėms pasitraukiant iš antros pensijų pakopos „Sodros“ rezervas sieks 5,28 mlrd. eurų, o su jau pervestu įnašu – apie 6,6 mlrd. eurų, tačiau iki metų pabaigos ši suma, tikėtina, dar išaugs žmonėms toliau atsiimant sukauptas lėšas.
Suplanuotas „Sodros“ biudžeto perviršis šiemet turėtų siekti 1,4 mlrd. eurų, tačiau „Sodra“ rugsėjį dar tikslins prognozes ir pateiks preliminarų galimo pertekliaus dydį metų pabaigoje.
Iš „Sodros“ biudžeto pertekliaus papildomai gali būti indeksuojama individualioji pensijos dalis.
Valstybės kontrolei keliant klausimų dėl valstybės rezervų kaupimo ir panaudojimo, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas yra sakęs, kad reikia aiškiai nustatyti rezervų valdymo modelius, tačiau mano, kad „Sodros“ rezervo perteklių jau būtų galima naudoti pensijoms didinti.
Šiemet vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia apie 750 eurų, o turintiems būtinąjį stažą – apie 810 eurų. Bazinis pensijos dydis yra 327,91 euro.
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