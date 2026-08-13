Ruginienė Seimui siūlys nustatyti minimalius kokybės reikalavimus socialiniam būstui

„Seimo rudens sesijoje teiksime Paramos būstui įstatymo pakeitimus, kuriais nustatysime minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Tai nebus rekomendacija ar gražus palinkėjimas savivaldybėms. Tai bus aiški kartelė, kurios turės būti laikomasi visoje Lietuvoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį rašė ministrė.
„O kol šis standartas dar neįtvirtintas įstatymu, tikiuosi, kad Vilniaus miesto savivaldybė tinkamai įvertins atskleistą situaciją ir imsis veiksmų, kad žmonėms nereikėtų metų metus gyventi būstuose, kurie neatitinka elementarių gyvenimo sąlygų“, – pridėjo ji.
Apie planuojamus pakeitimus I. Ruginienė pranešė po antradienį „Laisvės TV“ paskelbto vaizdo įrašo „Skaidrinam 2.0: Socialiniai būstai“.
Jame teigiama, kad savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o socialinių būstų tvarkymo darbus patikėjo įmonei Glaskek LT, kuri esą už tai atsilygindavo dovanomis „Vilniaus miesto būstui“, tačiau darbų tinkamai neatlikdavo.
Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu, prastos būklės grindimis, langais ir durimis.
„Skaidrinam 2.0: Socialiniai būstai“ atskleista istorija dar kartą parodė tai, apie ką kalbame jau kurį laiką: Lietuvoje negali būti taip, kad socialiniu būstu pavadiname bet ką“, – „Facebook“ paskyroje teigė I. Ruginienė.
„Ilgą laiką gyventi prastos kokybės būste nėra priimtina. Socialinis būstas nėra prastesni namai prastesnėje situacijoje atsidūrusiam žmogui. Tai valstybės pagalba žmogui, o ne bausmė už tai, kad jam sunku“, – rašė ministrė.
Jos teigimu, visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės.
„Todėl nuo pat pradžių pasisakiau už aiškų minimalų socialinio būsto kokybės standartą – vienodą kartelę visai Lietuvai, kurios privalės laikytis ir savivaldybės. Tai reiškia labai konkrečius dalykus: būstas turi būti saugus, higieniškas, be pelėsio ir drėgmės, su veikiančiais sanitariniais mazgais ir tinkamas žmogui normaliai gyventi“, – aiškino ji.
Pasak I. Ruginienės, jos siūlymas jau sulaukė pasipriešinimo, tačiau tai neturėtų tapti priežastimi atsisakyti planuojamų pokyčių.
„Pasipriešinimo šiai idėjai jau buvo. Jo bus ir toliau. Bet tai nėra priežastis nieko nekeisti. Juolab kad lėšų socialinio būsto fondui ir taip trūksta – negalime jų švaistyti būstams, kurie neatitinka elementarių gyvenimo sąlygų“, – pridėjo I. Ruginienė.
Rekvizitai.lt duomenimis, „Vilniaus miesto būsto“ grynasis pelnas 2025 metais siekė 507 tūkst. eurų. 2024 metais įmonė dirbo nuostolingai, patirtas 91 tūkst. eurų nuostolis.
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