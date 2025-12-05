Ruginienė tikisi biudžeto palaiminimo: jis suformuotas siekiant pagrindinio tikslo

„Nuo savo esminio siekio nesitraukiame, biudžetas valstybės suformuotas siekiant pagrindinio tikslo – stiprinti gynybą ir socialinį saugumą, tam kryptingai ir suplanavome įvairias eilutes, kurios nusės ministerijų ir jų pavaldžių įstaigų biudžetuose“, – žurnalistams po Vyriausybės posėdžio penktadienį sakė premjerė.
„Pradedant nuo gynybos, siekis išlieka tas pats, – gynybai suplanavome 5,38 proc. BVP, labai tikimės, kad sulauksime solidarumo visame Seime ir šitas biudžetas bus kitiems metams patvirtintas“, – pridūrė ji.
Vyriausybė penktadienį pritarė pakoreguotam 2026-ųjų biudžeto projektui ir numatė beveik 117 mln. eurų papildomų išlaidų – dosnesni asignavimai skiriami pedagogams ir pareigūnams, Seimo kanceliarijai, Kultūros ministerijai.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad lėšų papildomai rasta iš spartesnio alkoholio ir tabako akcizų didinimo (24 mln. eurų), taip pat dėl sumažėjusių valstybės skolos aptarnavimo kaštų.
„Kadangi valstybė šiek tiek mažiau skolinosi šiemet, kitais metais šiek tiek mažėja valstybės skolos aptarnavimas. (...) Išlaidos limitą viršija nebe kaip pirminiame variante 0,2 proc. nuo BVP o 0,4 proc.“, – žurnalistams sakė ministras.
Vyriausybė neatsižvelgė į parlamentarų siūlymą keliams papildomai skirti daugiau nei 100 mln. eurų. K. Vaitiekūnas teigė, kad finansavimas auga 50 mln. eurų, daugiau pajamų nebuvo galima skirti, nes kitąmet dar neveiks kelių rinkliavos, vadinamoji e. tollingo sistema.
„Tai, ką skiriame iš biudžeto, didiname ganėtinai sparčiai, 50 mln. eurų. (...) Kadangi kelių fondas buvo įkurtas, o nebuvo sukurta e. tollingo sistema, kuri ir turėtų būti pagrindiniu pajamų šaltiniu į kelių fondą, tai teko Seimui padirbėti, viską perstumdyti ir sustumdyti taip, kad lėšas, kurios dabar sukrenta į dvi kišenes vietoj vienos, būtų galima tolygiai naudoti pagal poreikį visoms reikmėms – ir krašto keliams, ir magistraliniams keliams, ir kelių tiesimui, remontui“, – aiškino K. Vaitiekūnas.
Atnaujintame projekte numatytos papildomos 116,8 mln. eurų išlaidos: 101,3 mln. eurų – pedagogų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių, 11,2 mln. eurų – statutinių pareigūnų atlyginimų didinimui, 3,8 mln. eurų – Seimo kanceliarijos darbuotojų algoms, parlamento pasirengimui pirmininkavimui ES Tarybai bei Seimo televizijai, 0,5 mln. eurų – Valstybės kontrolės darbuotojų atlyginimams.
Anot Finansų ministerijos, skyrus papildomų lėšų mokytojų atlyginimai „į rankas“ vidutiniškai augs 157 eurais, mokslo ir studijų institucijų akademiniams darbuotojams – 177 eurais, treneriams – 128 eurais.
Pasak K. Vaitiekūno, vidutinė alga statutiniams pareigūnams augs apie 7 proc., tačiau įvairioms jų grupėms didės skirtingai, priklausomai nuo poreikio.
Naujausi komentarai