Ruginienė: Vyriausybė netrukus priims sprendimą dėl minimalios algos didinimo

„Pačiu trumpiausiu laiku padarysime apsisprendimą“, – trečiadienį žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė.
„Mes turime jau pasiskaičiavimus. Pateiksime dydį“, – pridūrė ji.
Anksčiau I. Ruginienė tvirtino, kad MMA turi didėti tokiu pat tempu, kaip iki šiol, bet dėl jos turėtų susitarti socialiniai partneriai.
Šie pastaraisiais metais paprastai nesusitaria, todėl sprendimą vienašališkai priima Vyriausybė.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk Trišalėjė taryboje antradienį pranešė, kad įvertinus ekonomikos augimo tempą MMA nuo 2026 galėtų augti 115 eurų, arba 11,1 proc. iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudarytų 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Jeigu toks dydis būtų patvirtintas, mažiausiai uždirbantys darbuotojai į rankas gautų maždaug 59 eurais daugiau – apie 836 eurus.
Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Gabrielė Maldutytė yra sakiusi, kad vertinant atlyginimą „į rankas“ MMA ir VDU santykis jau dabar siekia 53 proc.
Finansų viceministras Darius Sadeckas antradienį sakė, kad MMA padidinus 9,7 proc. (100,1 euro) iki 1138 eurų (Lietuvos banko siūlytas vienas iš trijų variantų) tam biudžete reikėtų numatyti papildomai 100 mln. eurų.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija norėtų, kad MMA kitais metais būtų padidinta 15,4 proc. (160 eurų) iki 1198 eurų (iki mokesčių). Profesinė sąjunga „Solidarumas“ šiam dydžiui irgi pritaria, bet su sąlyga, kad jis tenkina, jeigu nebus didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD).
MMA nuo šių metų pradžios augo 12,3 proc. (114 eurų) iki 1038 eurų. Pernai ji sudarė 44,6 proc. VDU.
Naujausi komentarai