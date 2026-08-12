Ruginienė žada kurti „vieno langelio“ paslaugų sistemą

Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kitą – Sveikatos apsaugos ministerija.
„Bendra sistema, kai žmogus pagaliau gaus priežiūrą „vieno langelio“ principu. Dabar mes turime socialines paslaugas pagyvenusiems (žmonėms – BNS) iš dviejų dalių – vieną turi dalį Sveikatos apsaugos ministerija, kitą – Socialinės apsaugos ministerija. Dabar jau baigiame sudėlioti planą, kuomet sistema bus bendra. Ilgą laiką niekas nedrįso prieiti prie šito klausimo, nes tai yra sudėtingas, su finansiniais resursais susijęs klausimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Labai džiaugiuosi, kad ir su dabartiniu ministru (sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu – BNS) turime tokį pozityvų nusiteikimą ir tikiuosi, kad jau galėsime rudenį ateiti su įstatymo projektu“, – pridūrė ministrė.
I. Ruginienė feisbuke neseniai rašė, kad tam pačiam žmogui reikalingos ir socialinės paslaugos, ir slauga, tačiau šias paslaugas administruoja skirtingos sistemos, todėl žmogui ar jo artimiesiems tenka kreiptis į kelias įstaigas, tvarkyti skirtingus dokumentus.
Įdiegus „vieno langelio“ principą, anot jos, nebereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas – dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų būtų galima kreiptis vienoje vietoje, socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu, o ne atskirai, procesas taptų paprastesnis, greitesnis ir patogesnis.
„Paslaugos būtų suderintos tarpusavyje – pagalba bus planuojama kaip visuma nedubliuojant paslaugų, pagal žmogaus poreikius. Pokyčiai užtikrintų aiškesnę finansavimo tvarką“, – rašė ministrė.
Pasak jos, rugsėjį bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
L. Kukuraitis interviu BNS liepą sakė bandysiantis užtikrinti glaudesnį sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų ryšį tiek instituciniu, tiek bendruomenės lygmeniu. Jo teigimu, jau rengiami teisės aktai, sudarysiantys sąlygas slaugos ir globos paslaugas teikti paprasčiau ir kokybiškiau.
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