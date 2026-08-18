Ruginienė žada peržiūrėti kompleksinės pagalbos priemones negalią turintiems žmonėms

„Dėl to yra peržiūrima parama, kad ji būtų tikslinė, kad ji augtų taip, kaip auga mūsų ekonomika, mūsų atlyginimai, ko nebuvo padaryta. Mes peržiūrime kompleksines paslaugas“, – antradienį per susitikimą su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija sakė ji.
„Šiandien turėjome visiems vienodus algoritmus. Norime ateiti su naujais pokyčiais, kad paslaugos būtų individualizuotos, kad žmogus gautų tai, ko jam reikia, o ne taip, kad valstybė gali pasiūlyti tą ir ne kitą daugiau. Galbūt žmogui reikia visiškai kitų dalykų. Tai tie pokyčiai tikrai šiais metais jau ateis“, – tvirtino I. Ruginienė.
Konservatoriai ministrę į frakcijos posėdį pakvietė norėdami išsiaiškinti, kodėl liepos mėnesį Vyriausybė trečiadienį nepritarė dviejų parlamentarių siūlymui keisti automobilio pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimo tvarką.
Konservatorės Daiva Ulbinaitė ir Paulė Kuzmickienė siūlo nuo kitų metų nebereikalauti vairuotojo pažymėjimo žmogui su negalia siekiant gauti automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją. Jos siūlo keisti Tikslinių kompensacijų įstatymą numatant, kad teisė į kompensaciją būtų siejama su poreikiu, nepriklausomai nuo to, ar asmuo vairuoja pats.
Tuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad siūlymas nedera su tokios kompensacijos tikslu, be to, tam iš valstybės biudžeto reikėtų papildomai apie 11 mln. eurų per metus.
„Tai keistų šios kompensacijos paskirtį – ji būtų orientuota nebe į asmens su negalia galimybių savarankiškai judėti didinimą, o į transporto priemonės naudojimą asmens poreikiams tenkinti, kai ją vairuoja kiti asmenys“, – rašyta ministerijos pažymoje.
I. Ruginienė antradienį tiesiai neatsakė, ar ši pozicija galėtų būti keičiama.
Ministrė akcentavo, kad asmenims, kurie dėl sveikatos negali vairuoti, numatytos kitos mobilumo priemonės: savivaldybių transporto paslaugos, individualios pagalbos išlaidų kompensacijos, pavėžėjimas į gydymo įstaigas.
Kaip rašė BNS, D. Ulbinaitė yra sakiusi, kad pokyčiai paliestų daugiau negu 500 žmonių, kuriems pernai „Sodra“ atsisakė skirti tokią kompensaciją.
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