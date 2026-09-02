Ruginienė žada pristatyti paramos būstui pakeitimus

„Mes šiuo metu kaip tik esame paruošę Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimo projektą ir aš labai tikiuosi, nes baigiam su Aplinkos ministerija suderinti paskutinius momentus, (...) kad jeigu ne šią, tai kitą savaitę tikrai jau bus ant Vyriausybės stalo šitas įstatymas“, – interviu M-1 naujienų tarnybai sakė I. Ruginienė.
Ministrės teigimu, parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų.
„Ne tik apie kalbama apie savivaldybės būstą, ne tik apie municipalinį, bet ir kalbama apie nuomą, (...) apie paramą būstui ir nemažai taisyklių pasikeis“, – teigė politikė.
„Norime tikslesnių (taisyklių – BNS), norime, kad labiau būtų atsižvelgta į objektyvius kriterijus teikiant paramą ir, man atrodo, kad šiek tiek tai galėtų pagelbėti ir taikliau nukreipti pinigus, kuriuos skiriam neabejotinai svarbiai priemonei“, – kalbėjo ji.
Priėmus pakeitimus, pasak I. Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalbą gaunančiųjų skaičius.
Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, taip tiksliau įvertinant pagalbos poreikį.
Taip pat planuojama keisti paramos būstui skyrimo kriterijus, nustatant prioritetines jautresnes grupes, kaip šeimos auginančios vaikus su negalia, gausios šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmones, kuriems jos labiausiai reikia.
Be to, įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą.
Naujausi komentarai