Rugsėjo 1-oji: kam priklauso laisva diena, o kam – pusdienis?

Pagal Darbo kodeksą apmokamas laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną suteikiamas darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio, pradinio arba pagrindinio ugdymo programas, jeigu darbuotojui nepriklauso papildoma poilsio diena – vadinamasis mamadienis ar tėvadienis. Už šį laiką mokamas vidutinis darbo užmokestis.
„Svarbu atkreipti dėmesį, kad apmokamas pusdienis Rugsėjo 1-ąją nėra papildoma garantija šalia mamadienio ar tėvadienio, – pabrėžė VDI kancleris Šarūnas Orlavičius. – Jis suteikiamas būtent tiems darbuotojams, kuriems papildoma poilsio diena nepriklauso. Todėl darbuotojams rekomenduojame iš anksto įsivertinti, kokia garantija jiems taikoma, ir dėl laisvo laiko iš anksto susitarti su darbdaviu.“
Darbuotojai, turintys teisę į mamadienį ar tėvadienį, apmokamu laisvu pusdieniu Rugsėjo 1-ąją pasinaudoti negali. Taigi pirmąją mokslo metų dieną tokie darbuotojai galėtų pasinaudoti jiems priklausančia papildoma poilsio diena. Kitaip tariant, Darbo kodeksas nenumato galimybės pasinaudoti ir mamadieniu ar tėvadieniu, ir papildomu apmokamu pusdieniu.
Jei papildomas poilsio laikas jau išnaudotas
VDI teigimu, jeigu darbuotojas neturi teisės į apmokamą pusdienį, o jam priklausančiu papildomu poilsio laiku jau yra pasinaudota, darbo santykių šalims rekomenduojama susitarti dėl neapmokamo laisvo laiko pagal Darbo kodekso 137 straipsnio 3 dalį. Be to, darbuotojo, auginančio vaiką iki 14 metų, prašymu darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka.
„Rugsėjo 1-oji daugeliui šeimų yra svarbi diena, todėl praktikoje geriausias sprendimas – darbuotojui ir darbdaviui kuo anksčiau aptarti, kaip bus pasinaudota priklausančiu poilsio laiku, – pažymėjo Š. Orlavičius. – Tai padeda ir darbuotojui suplanuoti laiką su vaiku, ir darbdaviui tinkamai organizuoti darbą.“
VDI primena, kad išsami informacija apie darbuotojus, kuriems priklauso mamadienis ar tėvadienis, skelbiama VDI interneto svetainės skilties Atmintinės ir rekomendacijos darbuotojams ir darbdaviams skirsnyje Papildomas poilsis.
Nuo 2027 m. – svarbus pokytis
VDI atkreipia dėmesį, kad nuo 2027 m. sausio 1 d. mamadieniu ar tėvadieniu galės pasinaudoti darbuotojai, auginantys vaikus iki 14 metų, todėl įsigaliojus šiam pakeitimui nebeliks apmokamo laisvo pusdienio, kuris dabar suteikiamas darbuotojams pirmąją mokslo metų dieną, kai darbuotojui nepriklauso papildoma poilsio diena – mamadienis ar tėvadienis.
Visi darbuotojai, auginantys vaiką (-us) iki 14 metų ar vaiką (-us) su negalia iki 18 metų, turės teisę naudotis visos dienos mamadieniais ar tėvadieniais.
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