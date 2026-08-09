Ruoštis mokyklai verta, tačiau nebūtina skubėti apsipirkti

Bandome sutaupyti?
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad anksčiau pradėjus ruoštis mokyklai bus daugiau laiko ieškoti geriausių kainų pasiūlymų. Tačiau dažnai nutinka priešingai – kuo ilgiau ieškome pirkinių, tuo daugiau jų atsiranda mūsų krepšeliuose. Ypač vasaros atostogų metu, užklupus blogiems orams, pirkiniais tarsi bandome emociškai kompensuoti pasikeitusius planus.
Paradoksalu, tačiau daugiausia mokyklinėms prekėms išleidžia būtent tie tėvai, kurie labiausiai stengiasi sutaupyti. Naujausias „Deloitte“ tyrimas atskleidė, kad tėvai, taikantys daugiausia taupymo strategijų, vidutiniškai išleidžia net 14 proc. daugiau nei tie, kurie akcijų ir nuolaidų nesivaiko.
Taip nutinka todėl, kad ieškodami geriausių pasiūlymų jie pastebi papildomų akcijų, todėl nuperka daugiau, nei planavo, arba įsigyja daiktų vien todėl, kad jiems taikoma nuolaida. Galiausiai nuolaidos ne tik nepadeda sutaupyti, bet ir skatina didesnį vartojimą. JAV buvo apskaičiuota, kad apie 77 proc. per vienus metus įsigytų mokyklinių priemonių nebuvo panaudota ir tiesiog tapo atliekomis.
Impulsyvių sprendimų žala
Panašų poveikį mūsų sprendimams daro socialiniai tinklai ir internetinės paieškos. Tas pats tyrimas parodė, kad tėvai, mokyklinių prekių ieškantys internete ar socialiniuose tinkluose, joms galiausiai išleidžia daugiau.
Reklamos, rekomendacijos ir riboto laiko pasiūlymai sukuria įspūdį, kad vaikams būtinai prireiks tam tikrų prekių, kurių patys net neketinome įsigyti, todėl pirkinių sąrašas nuolat ilgėja.
Prie impulsyvių sprendimų prisideda ir vasaros atostogos. Lietingomis dienomis šeimos dažnai laiką leidžia prekybos centruose, kur pagundų apsipirkti netrūksta. Kuo daugiau laiko praleidžiame parduotuvėse, tuo didesnė tikimybė pinigus išleisti spontaniškai.
Ruoštis – pats metas
Šiuo metu mokyklinius reikmenis pirkti dar kiek per anksti, nes tėvai nežino visų realių poreikių. Todėl verta palaukti, kol juos rugsėjį suformuluos mokytojai, – dauguma pateikia išsamius ir tikslius reikmenų sąrašus. Tai ypač aktualu pradinių klasių mokinių tėvams.
Iš anksto įsigyti galima drabužius, avalynę, kuprinę – tuos daiktus, kurie aktualūs ne tik mokyklai, ir aiškiai žinote, kad juos vaikas naudos dažnai. Pvz., kuprinę vaikas nešios kasdien, tad jos paieškai galima skirti daugiau laiko, investuoti daugiau pinigų. Rašikliams ar kitoms įvairioms kanceliarinėms prekėms specialūs pasiūlymai galios ir rudenį, kai aiškiai žinosite, ko reikės jūsų mokykloje.
Tačiau dabar tinkamas metas planuoti būsimus pirkinius, sudaryti jų sąrašą ir numatyti biudžetą.
Leiskite vaikams planuoti
Šiuo metu drauge su vaiku galite aptarti, kokių priemonių šiais mokslo metais gali prireikti. Peržiūrėkite jau turimus reikmenis, įvertinkite, ką dar galima naudoti, o ką reikėtų atnaujinti. Kasmet didelis kiekis kanceliarinių prekių tampa atliekomis – jei namuose jų turite daugiau, nei gali prireikti, galbūt verta jomis pasidalyti su artimųjų šeimomis ar rudenį atnešti į mokyklą.
Pasikalbėkite su vaikais apie pinigų sumą, kurią šeima gali skirti mokyklinei kuprinei, drabužiams, rašikliams ir kitiems reikmenims. Padėkite vaikams atskirti savo poreikius nuo norų. Jei vaikas vyresnis, paskatinkite jį patį sudaryti reikalingų daiktų sąrašą, savarankiškai apsipirkti pagal numatytą biudžetą.
Paaiškinkite atžalai, kad pinigai yra ribotas resursas – kiekvienas neplanuotas ar nereikalingas pirkinys reiškia mažiau lėšų kitiems poreikiams: įdomiems būreliams, kelionėms ar taupymui didesniam pirkiniui.
Neskubėkite pirkti, o įtraukite vaikus į šeimos biudžeto planavimą. Gali būti, kad jie jus nustebins, nusprendę atsisakyti naujos kuprinės, jei senoji dar puikiai tinka, ir vietoj jos pasirinks investuoti kitur.
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