Rusiškiems grūdams ruošiami nauji barjerai

Latvijos Vyriausybė pranešė planuojanti įvesti 300 procentų tarifą grūdams iš Rusijos ir Baltarusijos bei sukurti mechanizmus, leidžiančius atpažinti vogtus ukrainietiškus grūdus ir taikyti sankcijas jų eksportui.
„Paskutinės žinios iš Latvijos, tai sveikiname turbūt ryžusis daryti žingsnius. Nes iki šiol Latvija neturėjo nė vieno draudimo, kalbant apie grūdus“, – sakė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
Žemės ūkio ministras jau anksčiau teigė iš kolegų Ukrainoje gavęs duomenų, kad Rusija per Latvijos ir Lietuvos uostus bandys išvežti apie pusantro milijono tonų grūdų. Tarp jų gali būti ir vogtų ukrainietiškų grūdų.
„Ir Rusija dėl Ukrainos atakuotų dronais uostų, ir Ukraina turi keblią situaciją su milijonais tonų grūdų. Transportavimo problema čia tokia aštri, kad nusitaikyta neatsitiktinai ir į Baltijos jūros uostus, į mus“, – komentavo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
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Per Klaipėdos uostą nuo šių metų pradžios perkrauta beveik 2,5 milijono tonų grūdų. Rusiškų gali būti apie 47 tūkst. tonų, dauguma – iš Kaliningrado srities. Teigiama, kad uostas neturi teisės stabdyti nesankcionuotų krovinių.
„Jeigu krovos kompanijos nekrautų rusiškų grūdų, jie nepatektų į Klaipėdos uostą. Ne Klaipėdos uostas krauna, kaip ir ne jis plukdo. Kaip ir ne LG išplukdo. Tai užsakovas yra krovos kompanijos. Grūdai yra nesankcionuota prekė, tačiau tai nereiškia, kad galima pasileisti plaukus ir nieko nedaryti“, – pabrėžė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Anot susisiekimo ministro, ir uostas, ir Lietuvos geležinkeliai teikia prioritetą lietuviškiems grūdams.
„Lietuvos geležinkeliai negali nevežti, nes visa ES teisinė bazė, Pasaulio prekybos organizacijos nustatyti reikalavimai neleidžia nevežti grūdų, kai jie dar yra ir nesankcionuoti“, – aiškino J. Taminskas.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad, užkertant kelią rusiškų ir iš okupuotų Ukrainos teritorijų galimai pavogtų grūdų tranzitui, reikia bendrų visų Baltijos šalių veiksmų.
„Mes tikrai laisva ranka neleisime mūsų uosto infrastruktūra, geležinkeliu naudotis taip, kad paskui kiltų abejonių, nes į mus žiūri ir mūsų partneriai Ukrainoje, kaip mes elgiamės“, – teigė M. Sinkevičius.
Lietuva siekia, kad kontrolė būtų taikoma ne tik pašariniams, bet ir maistiniams grūdams.
„Nuo penktadienio ne tik pašariniai, bet ir maistiniai grūdai bus tikrinami. Siekiame, kad jie būtų tikrinami ne Klaipėdos uoste, o pasienyje, taip atlaisvinant uostą lietuviškiems grūdams, kad būtų kuo daugiau eksportuojama, nes tai yra prioritetas. Dėl kitų neaiškių grūdų klausimai turi būti atsakyti pasienyje, o ne Klaipėdos uoste“, – dėstė K. Mažeika.
Žemės ūkio ministras yra įpareigojęs Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos. Taip siekiama išsiaiškinti, ar tarp gabenamų grūdų negali būti vogtų iš Ukrainos.
Praėjusią savaitę uoste jau paimti iš Kaliningrado atvežtų grūdų mėginiai, o patys grūdai sulaikyti ir laikomi sandėlyje, kol juos tikrina laboratorijos užsienyje.
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