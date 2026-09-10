Ryškėja nauja tendencija: išaugus kainoms, pastebima daugiau degalų vagysčių

„Turbūt visiems dalykams yra riba – kai negali susimokėti, tai ir nemoki. Deja, čia taip pajuokaujant, bet iš tikrųjų matome tas tendencijas, kad yra sudėtinga, ir netgi tokie paprasti dalykai kaip tos pačios degalų vagystės iš degalinių, (…) tokių net kriminalinių epizodų smarkiai padaugėja, kai degalų kainos yra didelės“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė jis.
„Tai visuomet buvo kaip tendencija – kuo brangesni degalai, tuo labiau turbūt tuos ilgapirščius masina arba skatina pamiršti užeiti į degalinę susimokėti įsipylus. Tai taip, ta tendencija irgi matosi“, – pridūrė E. Cicėnas.
Pasak jo, taip pat išlieka šešėlinės degalų rinkos problema, kuri, augant kainoms, didėja.
„Šešėlinė rinka visą laiką (yra – ELTA), tai yra susiję turbūt su kriminalinių pardavėjų pelno marža – kuo didesnė galimybė uždirbti, kuo didesnis skirtumas tarp legaliai parduodamo produkto ir įvežamo produkto, tuo didesnė paskata turbūt užsiimti tokia veikla. Faktas, kad šešėlinė rinka vėl tampa problema“, – kalbėjo jis.
E. Cicėno teigimu, šiemet pastebimas ir dyzelino pardavimų mažėjimas, lyginant su praėjusių metų duomenimis.
Tiesa, jis pažymėjo, kad su augančių kainų iššūkiais susiduria ne tik Lietuva, nes kainą nustato ne konkreti šalis ir ne Europa, o pasaulinė birža.
„Tai akivaizdžiai rodo ne tik mūsų įspūdžiai, bet ir oficiali statistika, kurią kiekvieną mėnesį gauname iš (Valstybinės – ELTA) mokesčių inspekcijos. Praktiškai, lyginant netgi su 2025 m., ypač dyzelino vartojimas smarkiai mažėja. Net 2025 m., mūsų nuomone, buvo ta riba, kai visiškai minimalūs kiekiai buvo parduodami, bet šiuo metu turime tokią (situaciją – ELTA), kad, lyginant šių metų ir 2025 m. kiekius pamėnesiui, mažėjimas vyksta toliau, net iki 10 proc.“ – teigė jis.
„Parduodamo dyzelino kiekiai yra nepalyginamai didesni, lyginant su benzinu. Net jei procentiškai benzino pardavimai šiek tiek didėtų, tai toli gražu neatsveria to parduodamo dyzelino sumažėjimo, ypač turbūt mokestine prasme, tiek akcizo, tiek PVM dalimi“, – tęsė asociacijos vadovas.
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, benzino kainos šio antradienio rytą svyravo nuo 1,76 euro iki 2,03 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,95 euro ir buvo 4,27 proc. didesnė nei pirmadienį (1,87 euro).
Dyzelino kainos tądien siekė 1,99–2,29 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 2,20 euro ir buvo 3,98 proc. didesnė nei pirmadienį (2,11 euro).
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 97 JAV dolerius už barelį.
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