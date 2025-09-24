Šakalienė sako dar nenusprendusi, už kokias lėšas pirks šiuos skandalingus pirkinius

Anot jos, sutartis su orlaivių gamintojais bus pasirašyta tik tuomet, kai tam bus rasta lėšų.
„Tokio sprendimo dėl lėšų dar, deja, neturime“, – trečiadienį LRT radijui sakė ministrė.
Anksčiau ji yra minėjusi, kad orlaivius planuojama įsigyti už Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšas.
Tačiau paskirtoji premjerė Inga Ruginienė tvirtino, jog minėtam pirkiniui galėtų būti naudojamos ne tik Europos Sąjungos lėšos, bet ir valstybės biudžeto pinigai.
Skaičiuojama, kad lėktuvai gali kainuoti 700–800 mln. eurų.
Kaip skelbė BNS, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo. Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė, jog Krašto apsaugos ministerija ar jai pavaldžios institucijos negali vykdyti šio pirkimo, kol dėl jo nepasisakė STT.
D. Šakalienė trečiadienį taip pat teigė, kad sutartis dėl orlaivių įsigijimo bus pasirašyta tik STT konstatavus, jog sandoris atliekamas skaidriai.
„Tikrai suprantu pirmininko poziciją, kai jis paskelbė, jog skaidrumas ir visi atsakymai į klausimus mums yra esminis tikslas. Specialiųjų tyrimų tarnybai mes teikiame ir, jeigu bus poreikis, mūsų užklaus kokių nors papildomų duomenų, žinoma, kad mes juos taip pat pateiksime“, – tvirtino ministrė.
„Šiuo atveju nesame sulaukę jokių reikalavimų dėl procesinių veiksmų, kurie stabdytų procesą, bet ir sutarties taip pat nesame pasirašę. Šitoje situacijoje mes net nesame priėmę galutinio sprendimo dėl lėšų panaudojimo“, – sakė ji.
Ministrė neabejojo, kad pirkimo procesas yra skaidrus.
Ji kartojo, kad nauji transporto lėktuvai kariuomenei būtini, nes dabar naudojamų „Spartan“ galiojimas baigiasi.
„Esminis momentas šiuo atveju man yra kaip ministrui atliepti tą karinį poreikį ir dėti visas pastangas, kiek įmanoma, surasti galimybių jį patenkinti. Na, leisiu sau aštriai turbūt pasakyti: jeigu (…) tiesiog nukristų mūsų „Spartanas“, net neabejoju, kad šitie patys politikai dramatiškai stovėtų ir sakytų, kodėl nepadaryta viskas, kad užtikrintų mūsų pilotų saugumą“, – LRT radijui kalbėjo D. Šakalienė.
Į STT dėl transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo rugpjūtį kreipėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas bei komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas, kilus abejonių dėl pirkimo skaidrumo.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba.
Naujausi komentarai