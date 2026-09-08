Savaitei bus atjungta „NordBalt“ jungtis

„NordBalt“ nebus prieinama elektros prekybai nuo rugsėjo 9 dienos 8 valandos iki rugsėjo 15 dienos 19 valandos.
„Elektros importas iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį yra vienas iš pagrindinių veiksnių, mažinančių elektros energijos kainas Lietuvos vartotojams. Be to, pastaruoju metu vis dažnėja laikotarpiai, kai šia jungtimi eksportuojame Lietuvoje pagamintą elektros energiją“, – pranešime teigė „Litgrid“ vadovas Andrius Šemeškevičius.
Remonto metu numatoma atlikti pagrindinių įrenginių – keitiklio, valdymo ir aušinimo sistemų, atviros skirstyklos – priežiūros darbus ir defektų šalinimą, kurių negalima atlikti veikiant įrenginiams.
Svarbiausių sistemų patikra turi būti atliekama kasmet, tačiau keitikliui veikiant nėra galimybės patekti į kai kurias patalpas ir apžiūrėti įrenginius, todėl aptarnavimo darbus galima atlikti tik sustabdžius keitiklį, pabrėžia „Litgrid“.
Per aštuonis šių metų mėnesius bendras jungties prieinamumas rinkai siekė 99,74 proc., iš Švedijos į Lietuvą per ją importuota 1,7 teravatvalandės (TWh) ir eksportuota 0,8 TWh elektros.
700 MW galios elektros jungtis su Švedija veikia nuo 2016 metų.
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