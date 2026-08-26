Savickas pranešė, kas padės Lietuvai atkurti elektros tiekimą

„Audra palietė ne tik Lietuvą, bet ir regiono valstybes, (...) Matome, kad pasiekus tam tikrą atstatymo lygi Lenkijos pusėje, po neformalaus pokalbio su Lenkijos energetikos ministru yra sutarta, kad Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius, bent jau kelios brigados suteiks pagalbą Lietuvos pusei ir turėtų pradėti savo darbus jau rytoj, ketvirtadienį“, – Vyriausybės pasitarime trečiadienį sakė ministras.
Ministro atstovas Artūras Ketlerius BNS patikslino, kad pagalbą suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius „PGE Dystrybucja“.
Pasak L. Savicko, elektros tiekimo sutrikimus šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai.
„Savivaldybėms perduota pagal poreikį reikalingi generatoriai, su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, kariuomene derinamas papildomų komandų įtraukimas į gedimų šalinimo darbus, matome sklandų bendradarbiavimą su savivaldybių atstovais“, – sakė jis.
Ministro teigimu, situacija Lietuvoje išlieka sudėtinga, trečiadienio ryto duomenimis, elektros vis dar neturi apie 74 tūkst. ESO klientų, sutrikimų skaičius skirstomajame tinkle siekia beveik 9 tūkst. vienetų, o sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos ir Kauno regionuose.
„ESO prognozavimas išlieka nepakitęs, žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio“, – teigė L. Savickas.
ESO duomenimis, maksimalus sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkst. vartotojų.
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