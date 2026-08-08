„Scope Ratings“ nepakeitė Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingo – A+

„Scope Ratings“ Lietuvos reitingą iš A į A+ pagerino pernai rugsėjį, prieš tai jis buvo nekeistas nuo 2021 metų.
„Scope Ratings“ ekspertai pagrindiniais Lietuvos kredito reitingo pranašumais įvardija atsparią ir vis labiau diversifikuotą ekonomiką, tvirtus viešuosius finansus bei stiprią institucinę sistemą.
Pasak agentūros, veiksmingą Lietuvos politikos formavimą užtikrina narystė euro zonoje, kuri suteikia tvirtą fiskalinės ir ekonominės politikos pagrindą.
Analitikų teigimu, šalies narystė Europos Sąjungoje ir NATO yra patikima išorės saugumo riziką mažinanti priemonė dabartinėmis padidėjusios geopolitinės įtampos sąlygomis.
Kartu kredito reitingų agentūra pažymi, kad dėl tvirto šalies ekonomikos augimo ir padidėjusio makroekonominio atsparumo pastaraisiais metais Lietuva sparčiai artėja prie euro zonos pajamų lygio.
„Scope Ratings“ teigia, kad nuosekli atsakingos fiskalinės politikos praktika lėmė, jog Lietuvos valdžios sektoriaus skola yra viena mažiausių euro zonoje ir 2025 metų pabaigoje sudarė 39,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Pasak agentūros ekspertų, Lietuvos kredito reitingui didžiausią riziką kelia jautrumas išorės sukrėtimams, nepalankios demografinės tendencijos ir didelės išlaidos gynybai.
Finansų ministro Taurimo Valio teigimu, pozityvūs tarptautinių kredito reitingų agentūrų vertinimai Lietuvai rodo, kad šalis geba užtikrinti ekonomikos augimą ir atsakingai valdyti viešuosius finansus.
„Tai stiprina investuotojų pasitikėjimą mūsų šalimi, tačiau kartu primena, kad turime ir toliau laikytis atsakingų viešųjų finansų valdymo principų, net ir didindami investicijas į valstybės saugumą“, – pranešime cituojamas ministras.
Gegužės pabaigoje kita tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ paliko Lietuvai anksčiau suteiktą ilgalaikio skolinimosi reitingą – „A“ su stabilia perspektyva.
Tuo metu balandį agentūra „Fitch Ratings“, pozityviai įvertinusi Lietuvos ekonominę situaciją, po šešerių metų pertraukos pakėlė šalies skolinimosi reitingą iš „A“ į „A+“ su stabilia perspektyva.
Be kita ko, pavasarį tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody’s Investment Service“ dar kartą patvirtino anksčiau Lietuvai suteiktą „A2“ ilgalaikio skolinimosi reitingą ir paliko stabilią perspektyvą.
Lietuvai suteiktą „A (aukštą)“ ilgalaikio skolinimosi reitingą su stabilia perspektyva balandį patvirtino ir „Morningstar DBRS“.
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